Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

1995’te hayatını kaybeden ve Demokrat Parti Afyonkarahisar Milletvekilliği de yapan Demirer’in kentte bulunan bir taşınmazının tapu kaydına 1961’de darbe yönetimi tarafından gizli emirle “ihtiyati tedbir şerhi” konulduğu ortaya çıktı.

Şerh, Demirer’in taşınmazında hissesi bulunan bir kişi tarafından, satış suretiyle ortaklığın giderilmesi davası açmasıyla tespit edildi. Bu durumun ortaya çıkmasının

ardından Afyonkarahisar Barosu avukatlarından Ahmet Hikmet Kurtulmuş, önce Afyonkarahisar Valiliği daha sonra da İçişleri Bakanlığına dilekçe gönderdi. Dilekçeyi inceleyen İçişleri Bakanlığı, söz konusu şerhin kaldırılmasını uygun gördü.