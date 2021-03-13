Bakan Soylu'nun annesinin vefatının öğrenilmesi sonrası Bahçeli, Twitter hesabından bir taziye mesajı yayınlamıştı.
Alınan bilgiye göre Bahçeli, akşam saatlerinde de Bakan Soylu'yu telefonla arayarak taziye dileklerini bildirdi.
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Bakan Soylu'nun annesinin vefatının öğrenilmesi sonrası Bahçeli, Twitter hesabından bir taziye mesajı yayınlamıştı.
Alınan bilgiye göre Bahçeli, akşam saatlerinde de Bakan Soylu'yu telefonla arayarak taziye dileklerini bildirdi.
Etiketler : devlet bahçeli,süleyman soylu,