Bakan Soylu'nun annesinin vefatının öğrenilmesi sonrası Bahçeli, Twitter hesabından bir taziye mesajı yayınlamıştı.

Alınan bilgiye göre Bahçeli, akşam saatlerinde de Bakan Soylu'yu telefonla arayarak taziye dileklerini bildirdi.

 