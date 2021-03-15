Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Lübnan’ın başkenti Beyrut’taki bir hastanede yoğun bakımda yatan 50 yaşındaki Fransız erkek hastada, şiddetli kalp yetmezliği sebebiyle diğer organ bozuklukları meydana gelmeye başladı. Genel sağlık durumunun ağırlaşması üzerine solunum cihazına bağlanan hastaya acilen yapay kalp cihazı takılması veya kalp nakli yapılması gerektiği belirlendi. Tehlikeli olacağı gerekçesiyle de hasta ülkesine gönderilemedi. Bunun üzerine Lübnanlı doktorlar, benzer kritik ameliyatları başarıyla gerçekleştiren Ankara Şehir Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Ümit Kervan’dan yardım istedi. Beyrut’a giden Kervan, riskli ameliyatı başarıyla yaptı ve hastayı hayata bağladı. Operasyonu yaklaşık üç saatte bitiren Kervan “Bu tip ameliyatlar çok hızlı ve muntazam şekilde olmalı. Bizim tekniklerimiz çok hızlı ameliyata imkân sağlıyor. Türk kalp cerrahları, uluslararası alanda çok tanınıyor. Yapay kalp cihazlarının takıldığı, bu tip ameliyatların en fazla yapıldığı ülkelerden biriyiz. Bu konuda dünyada üçüncü sıradayız. Ayrıca ülkemizde sağlık turizmini cazip kılan en önemli noktalardan biri de ücret. ABD’de açık kalp cerrahisi ameliyatları 100-150 bin dolardan aşağıya yapılmıyor, ülkemizde aynı malzemeleri kullanarak, aynı sonuçları aldığımız ameliyatları üçte bir fiyatına gerçekleştiriyoruz” diye konuştu.