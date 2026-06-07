Muğla'nın Ula ilçesine bağlı Akyaka Mahallesi'nde yapılan muhtarlık ara seçiminde, görevden düşürülen eski muhtar Feridun Özsoy'un eşi Hürriyet Özsoy 513 oy alarak seçimi kazandı. Altı adayın yarıştığı seçimde Özsoy, en yakın rakibine 197 oy fark attı.

Akyaka Mahallesinin eski Muhtarı Ferudun Özsoy'un, 2018 yılında yaşanan bir olaya ilişkin yargılandığı davada ceza alması sonrası muhtarlık görevi düşürülmüştü. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararı doğrultusunda, mahallede yeni muhtarı belirlemek amacıyla bugün sandıklar kuruldu.

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YENİ MUHTAR HÜRRİYET ÖZSOY OLDU

Toplam 2 bin 640 seçmenin bulunduğu Akyaka'da ara seçimde Bin 446'sı geçerli oy kullandı. Saat 17.00 itibarıyla sona eren oy verme işleminin ardından yapılan sayımda, adayların aldığı kesin oy dağılımı şu şekilde gerçekleşti:

Hürriyet Özsoy: 513 oy, Yavuz Dereboğaz: 316 oy, Hülya Koçyiğit: 303 oy, İbrahim Türkoğlu: 157 oy, Mutlu Hira: 132 oy ve Mustafa Tavşan: 25 oy aldı.

En yakın rakibine 197 oy fark atarak 513 oyla seçimi göğüsleyen Hürriyet Özsoy, Akyaka'nın yeni muhtarı oldu.

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