Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CHP liderinin ptatikte uygulama imkanı mümkün olmayan projesi dalga konusu olmuştu.

Partisinin grup toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu, kendisiyle dalga geçilmesinden duyduğu rahatsızlığı iletti.

Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti: "Ben, 'muhtarlara birer personel verilmeli, bu kadar işsiz varken en azından işsizlik sorununun çözümüne bir nebze de olsa katkı olur' dediğim zaman, 'Vay işsizlik sorunu böyle mi çözülür?' diye dalga geçmeye başladılar. Bunu da bütün muhtarlara havale ediyorum. Cumhuriyet Halk Partisi olarak, bazı belediyelerimiz zaten muhtarlara birer personel görevlendiriyor. Bazı belediyelerimiz tarafından bu yapılıyor zaten ama gönül ister ki bu doğrudan doğruya devletin bir tasarrufu olarak, parlamentodan bir yasa olarak gündeme gelsin. Muhtarlıkta da var olan bürokrasi biraz hafiflesin. Muhtar, ayrılıp gittiği zaman kapıyı kapatmak zorunda. O zaman vatandaş muhtara ulaşamıyor. Aldığı aylık kesiliyor. Ödenek alıyorlar. O da kesiliyor. Sorunu var ama çözeceğiz. Muhtarlar bu sorunu bizim çözeceğimizi gayet iyi biliyorlar. Onların bütün sorunlarını çözeceğiz. Muhtarlığı gerçekten de demokrasinin en önemli taşlarından biri haline getireceğiz."

Türkiye'de 50 bin 278 mahalle ve köy muhtarı görev yapıyor. Bazı mahallelerin nüfusu illeri geçerken bazı köylerin nüfusu ise bir elin parmağını geçmiyor. Kılıçdaroğlu'nun önerisi büyük mahallelerde mümkün görünüyor. Zaten kalabalık mahallelerde muhtarların yanında çok sayıda çalışan istihdam ediliyor.