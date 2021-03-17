Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Deşifde edilen Samsun Cumhuriyet Savcısı Özcan Muhammed Gündüz, açığa alındı. İki yıllık savcı Gündüz yakalanınca @HOHMUSTESARI hesabını kapattı.

Sabah gazetesinin haberine göre, skandal, 2019-2020 yılları arasında ' 'Sayın Müsteşar' rumuzunu kullanan Twitter kullanıcısının kim olduğunun tespitiyle ilgili araştırma sonucunda ortaya çıktı. Araştırma, hesapta aralarında bakanların da bulunduğu devlet yetkililerine ve AK Partililere küfürler ediliyor olması ve hakaretlerde bulunulması üzerine başlatıldı. Hesapla ilgili olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu. Yapılan teknik incelemeler sonucunda, hesabı Samsun Cumhuriyet Savcısı Özcan Muhammed Gündüz'ün kullandığı belirlendi. Bu tespit üzerine vatandaşlara hukuk dağıtması gerekirken, bir savcının göreviyle bağdaşmayan eylemlerde bulunan Gündüz hakkında Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) soruşturma izni verdi. Açığa alınan Özcan hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma dosyası yetkisizlik kararıyla Samsun'a gönderildi.

Gündüz Ankara Cumhuriyet Savcı Adayı iken 2018 yılında Samsun Cumhuriyet Savcılığına atandığı belirlendi.