Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2020 yılına ilişkin “İstatistiklerle Yaşlılar” çalışmasının sonuçlarını açıkladı. Veriler şöyle:
¥ Türkiye’de yaşlı nüfus beş yılda yüzde 22,5 artarak geçen yıl 7 milyon 953 bin 555 kişi oldu.
¥ Yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı 2015 yılında yüzde 8,2 iken geçen yıl yüzde 9,5’e yükseldi.
¥ Türkiye, en yüksek yaşlı nüfus oranına sahip ülkeler sıralamasında 167 ülke arasında 66’ncı sırada yer aldı.
¥ Yaşlı nüfus oranı en yüksek il yüzde 19,8 ile Sinop oldu. Yaşlı nüfus oranının en düşük olduğu il ise yüzde 3,4 ile Şırnak.
¥ Geçen yıl yaşlı erkeklerin yüzde 56,1’i, yaşlı kadınların ise yüzde 59’u mutlu olduğunu beyan etti.
¥ Yaşlıların en önemli mutluluk kaynağı yüzde 66,9 ile aileleri, yüzde 16,9 ile çocukları oldu.
¥ Alzheimer hastalığından hayatını kaybeden yaşlıların sayısı, 2015’te 12 bin 59 iken 2019’da 13 bin 498’e çıktı.
Türkiye nüfusu hızla yaşlanıyor
Türkiye, en yüksek yaşlı nüfus oranına sahip ülkeler sıralamasında 66’ncı sırada yer aldı. En yaşlı il ise Sinop oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2020 yılına ilişkin “İstatistiklerle Yaşlılar” çalışmasının sonuçlarını açıkladı. Veriler şöyle:
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