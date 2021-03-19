Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2020 yılına ilişkin “İstatistiklerle Yaşlılar” çalışmasının sonuçlarını açıkladı. Veriler şöyle:

¥ Türkiye’de yaşlı nüfus beş yılda yüzde 22,5 artarak geçen yıl 7 milyon 953 bin 555 kişi oldu.

¥ Yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı 2015 yılında yüzde 8,2 iken geçen yıl yüzde 9,5’e yükseldi.

¥ Türkiye, en yüksek yaşlı nüfus oranına sahip ülkeler sıralamasında 167 ülke arasında 66’ncı sırada yer aldı.

¥ Yaşlı nüfus oranı en yüksek il yüzde 19,8 ile Sinop oldu. Yaşlı nüfus oranının en düşük olduğu il ise yüzde 3,4 ile Şırnak.

¥ Geçen yıl yaşlı erkeklerin yüzde 56,1’i, yaşlı kadınların ise yüzde 59’u mutlu olduğunu beyan etti.

¥ Yaşlıların en önemli mutluluk kaynağı yüzde 66,9 ile aileleri, yüzde 16,9 ile çocukları oldu.

¥ Alzheimer hastalığından hayatını kaybeden yaşlıların sayısı, 2015’te 12 bin 59 iken 2019’da 13 bin 498’e çıktı.