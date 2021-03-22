Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yılmaz Bilgen

Söz konusu teröristlerin Saida, Muallak ve Cebel bölgelerini hedef aldığı, saldırının Suriyeli vatandaşların evlerine dönmeleri için bu bölgeleri emniyete almaya çalışan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarına yönelik olduğu tespit edildi. Öldürülen teröristler arasında PKK kadın yapılanması YPJ’nin bölge sorumlusu Rokan Zerdüş'ün de olduğu öğrenildi. Mehmetçik, topçu atışlarında örgüte ait birçok cephanelik, yeraltı sığınağı ve karargâhı da yerle bir etti.

Bu bölgeler daha önce "TSK'nın Suriyeli vatandaşların dönüşüne kapattığı" iddialarıyla da gündeme gelmişti. MSB kaynakları ise söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını vurgulamış, bölgede geçmişte teröristler tarafından kazılan çok sayıda tünel, tuzaklanan mayın ve EYP olduğu, bölgenin emniyetli hale getirilmesine yönelik çalışmaların devam ettiği açıklamıştı.

Bu girişiminde başarılı olamayan teröristler bu defa Ayn İsa'da çeşitli noktalarda yangın çıkararak, bölgeyi TSK unsurlarının vurduğu yönünde algı oluşturmaya çalıştı. Teröristlerin böylece dünya kamuoyuna "Ayn İsa bölgesinde sivil halkın hedef alındığı" yalanını yaymaya çalıştığı belirtildi.