Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İş yerinde maskesini çıkaranlar olduğu bilgisini alıyoruz. Oysa risk, dışarıda olduğu gibi, iş ortamında da sürüyor. İşteyken, gözden uzak da değilsiniz: Aldığınız riskle 83 milyonun gözü önündesiniz. Lütfen sorumlu davranın. Maskenizi çıkarmayın" ifadelerini kullandı.
Bakan Koca: İş yerinde maskesini çıkaranlar olduğu bilgisini alıyoruz
22.03.2021 - 11:07 | Son Güncelleme: 22.03.2021 - 11:08
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, virüsün her ortamda yayılabildiğini hatırlatarak, "İş yerinde maskesini çıkaranlar olduğu bilgisini alıyoruz. Oysa risk, dışarıda olduğu gibi, iş ortamında da sürüyor" dedi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Sağlık Bakanı Fahrettin Koca,
776484 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/776484.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER