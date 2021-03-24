Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiltere’de hükûmet “Rekabetçi Bir Çağda Savunma” başlığı altında İngiliz ordusunun 2030 vizyonunu da ortaya koyan yeni savunma stratejisini yayımladı. Açıklanan belgede Türkiye “terörizmle mücadele ve bölgesel konularda önemli rol oynayacak bir NATO müttefiki” olarak tanımlandı. Belgede Birleşik Krallık’ın Türkiye ile operasyonlar, kabiliyetler ve endüstriyel iş birliği konularında uzun dönemli ilişkileri sağlamlaştırmak için çalışacağı kaydedildi. İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallece, daha önce yaptığı konuşmada Türkiye’nin insansız hava araçları (İHA), SİHA Bayraktar TB2 ve hava savunma sistemlerini Suriye, Libya ve diğer yerlerde kullanmasının sahada üstünlük sağladığını vurgulayarak Türkiye’nin yeni nesil silahlı insansız hava araçlarını (SİHA) örnek göstermişti.