İngiltere’de hükûmet “Rekabetçi Bir Çağda Savunma” başlığı altında İngiliz ordusunun 2030 vizyonunu da ortaya koyan yeni savunma stratejisini yayımladı. Açıklanan belgede Türkiye “terörizmle mücadele ve bölgesel konularda önemli rol oynayacak bir NATO müttefiki” olarak tanımlandı. Belgede Birleşik Krallık’ın Türkiye ile operasyonlar, kabiliyetler ve endüstriyel iş birliği konularında uzun dönemli ilişkileri sağlamlaştırmak için çalışacağı kaydedildi. İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallece, daha önce yaptığı konuşmada Türkiye’nin insansız hava araçları (İHA), SİHA Bayraktar TB2 ve hava savunma sistemlerini Suriye, Libya ve diğer yerlerde kullanmasının sahada üstünlük sağladığını vurgulayarak Türkiye’nin yeni nesil silahlı insansız hava araçlarını (SİHA) örnek göstermişti.
Türk SİHA’ları örnek oldu
24.03.2021 - 05:28 | Son Güncelleme: 24.03.2021 - 05:29
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İngiltere'nin yeni savunma strateji belgesinde Libya ve Dağlık Karabağ’da silahlı insansız hava araçlarının (SİHA) üstün yetenekli hava savunma sistemlerine ve ağır zırhlı kuvvetlere meydan okuduğu, asker sayısının azaltılmasının planlandığı İngiliz ordusunda SİHA ve yeni savaş teknolojilerine yoğunluk verileceği bildirildi.
Etiketler : siha,siha ingiltere,
776930 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/776930.aspx
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