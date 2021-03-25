Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Samsun, en son açıklanan 100 bin kişide görülen vaka haritasında 508,97 ile yine birinciliği bırakmadı. İlde kısıtlamalar artırılmasına rağmen vahim tablo düzelmedi. İl Sağlık Müdürü Muhammet Ali Oruç, vaka artışı sebebiyle yoğun bakım doluluk oranında yüzde 70'in üzerine çıktıklarını belirterek, vatandaşları uyardı. Bu arada, kentte karantinayı delen beş korona hastası dışarıda yakalandı. En çok vaka artışının yaşandığı şehir olan Kastamonu’da da Vali Avni Çakır "Bu artışın sonu kısıtlamaya doğru gidiyor" uyarısı yaptı. Çakır, vakaların yükselişine sebep olduğu gerekçesiyle hasta ve taziye ziyaretlerini yasakladıklarını açıkladı.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin de vakaların yüzde 70’inin ev ziyaretlerinden gerçekleştiğini belirterek, vatandaşlardan tedbirli davranmalarını istedi. Malatya'da Vali Aydın Baruş, şehrin vaka sayısında görülen yükselişler sonrası "çok yüksek riskli iller" arasına girdiğini bildirdi. Elâzığ Valisi Erkaya Yırık, ‘sarı’dan (Orta risk) ‘turuncu’ya (Yüksek risk) döndüklerini belirterek, bundan böyle cadde ve meydanlara HES kodu ile girileceğini söyledi. "Çok yüksek riskli" iller kategorisinde bulunan Tokat'ta da berber, kuaför ve güzellik merkezlerinde (HES) kodu sorgulanacak.

Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz ise kırmızı alarm verdiklerini aktararak “Vakalar bir ay öncesine nazaran yüzde 100 arttı” dedi. “Düşük riskli” olan Van da vatandaşların rehavete kapılması sonucu “Orta riskli” iller arasında girdi. İlde vaka oranı bir haftada yüzde 27,41 arttı. İHA