İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşım büyük merak uyandırdı. Üzerinde “30 Mart’ta kırmızı çizgimizi çekiyoruz” yazılı bir görsel paylaşan Soylu’nun bu hareketinden sonra gözler 30 Mart tarihine döndü. Soylu’nun paylaşımı kısa sürede çok fazla etkileşim aldı.
Bakan Soylu’dan merak uyandıran paylaşım
27.03.2021 - 11:45 | Son Güncelleme: 27.03.2021 - 12:05
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı “30 Mart’ta kırmızı çizgimizi çekiyoruz” paylaşımı merak uyandırdı.
Etiketler : bakan soylu,
777757 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/777757.aspx
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