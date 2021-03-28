Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AK Parti Antalya Milletvekili ve Meclis Down Sendromu, Otizm ve Diğer Gelişim Bozukluklarını Araştırma Komisyonu Başkanı Kemal Çelik, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü öncesinde, özel gereksinimli bireyler için yaptıkları çalışmalar hakkında AA muhabirine bilgi verdi.

Başkanlığını yaptığı araştırma komisyonunun, raporunu TBMM Genel Kuruluna sunduğunu anlatan Çelik, 2019 yılı sonunda çalışmalarını tamamlayan komisyona üye milletvekillerinin, gönüllü olarak ilgili bakanlıklar ve sivil toplum kuruluşlarıyla (STK) çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

Çelik, komisyon olarak farklı illerde gerçekleştirdikleri geniş katılımlı toplantılarda, bu bireyler hakkında farkındalık olmadığını gördüklerini dile getirerek; herkesin, özel gereksinimli bireyler konusunda bilgilendirilmesi gerektiğine işaret etti. Çelik, İçişleri Bakanlığı ile kaymakamların bu konuda bilgilendirilmesi konusunda görüşmeler yaptıklarını bildirdi.

Devletin, özel gereksinimli bireye, küçük yaşta yaptığı bir birim yatırımın, ilerleyen yıllarda 8 birim kazanç olarak döndüğünü anlatan Çelik, Türkiye'nin, bu bireyler için çok önemli hizmetleri hayata geçirdiğini ancak kat edilecek önemli bir mesafe bulunduğunu söyledi.

Kemal Çelik, söz konusu bireylerin ailelerinin bilinçli olduğuna ve STK'lerin çatısı altında iyi örgütlendiklerine dikkati çekerek, Türkiye Otizm Meclisi'nin buna çok iyi bir örnek olduğunu ifade etti. Çelik, "Onlarla Gençlik ve Spor Bakanımızı, Milli Eğitim Bakanımızı ve Aile Bakanımızı ziyaret ettik. Önümüzdeki günlerde Sağlık Bakanımızı, YÖK'ü ziyaret edeceğiz. Somut taleplerimiz oldu bakanlarımızdan ve çok olumlu karşılandı. Örneğin bu çocukların eğitiminde, müzik ve spor çok önemli. Milli Eğitim Bakanımızdan müzik eğitimine müfredatta özel bir yer verilmesini, bu çocuklarımıza daha çok müzik dersi verilmesini istedik." diye konuştu.

Salgın öncesinde, bu bireyler ve ailelerinin, Gençlik ve Spor Bakanlığı tesislerinde ağırlandığını da anlatan Çelik, bu imkanın daha sonraki dönemde sunulabilmesi için protokol imzalandığını kaydetti.

"STK'lerin her aşamada yer almasını istiyoruz"

AK Parti'li Çelik, araştırma komisyonuna üye milletvekilleriyle, özel gereksinimli bireylere ilişkin kanun teklifi hazırladıklarını, bu konuda Türkiye Belediyeler Birliğinden destek aldıklarını bildirdi.

Çelik, "Kanun teklifimizi tamamladığımızda biz AK Parti olarak grubumuza sunacağız, diğer arkadaşlar da kendi parti gruplarına sunarlar. Düzenlemeyi bu sene yapmayı düşünüyoruz." şeklinde konuştu.

Kanun teklifinde de yer alacak bir sistem kurulmasını istediklerini dile getiren Çelik, her ilde bulunacak bu sistemde, devlet, yerel yönetimler, STK'ler ve özel sektörün bulunacağını, devletin koordine edeceği sistemde, belediyelere nüfusa göre birtakım görevler verileceğini, STK'lerin de bu sistemin her aşamasında yer almasını istediklerini bildirdi.

Belediye meclislerinde zorunlu engelli ihtisas komisyonları kurulmasını gerektiğini aktaran Çelik, TBMM'de de engellilere ilişkin bir ihtisas komisyonu kurulmasını önerdiklerini söyledi.

AK Parti iktidarının, Otizm Eylem Planı'ndaki birçok unsuru hayata geçirdiğine işaret eden Çelik, "Komisyon üyesi arkadaşlarımızla gönüllü olarak Aile Bakanlığımızla ve ilgili bakanlıklarla çalışarak Özel Gereksinimli Bireyler Eylem Planı'nı hazırlayacağız." dedi.

"Ailelerin 'Benden sonra bu çocuk ne olacak?' kaygısını gidereceğiz"

Kemal Çelik, özel gereksinimli bireylerin bakımıyla ilgilenen aile ferdine erken emeklilik imkanı tanınmasının komisyon çalışmaları sırasında gündeme getirildiğini hatırlatarak, bu çalışmanın da yıl sonuna kadar tamamlanmasını öngördüklerini söyledi.

Söz konusu ailelerin, çocuklarının geleceği konusunda endişe duyduğunu dile getiren Çelik, "Ailelerde 'Benden sonra bu çocuk ne olacak?' kaygısı var. Bu kaygı aşağı yukarı giderildi ama aileler tam tatmin olmadı. Aile Bakanlığımızla bu konuda bir çalışma yaptık. İnşallah en kısa zamanda bu sorunu çözeceğiz." diye konuştu.

Özellikle otistik bireylerin bazı mesleklerde çok başarılı olduğuna işaret eden Çelik, istihdamın önemini vurgulayarak, özel sektör ve belediyelerin bu bireyleri istihdam edebileceğine dikkati çekti.

Kemal Çelik, salgın sürecinde özel gereksinimli bireyler ve ailelerinin şikayetlerinin çözüme ulaştırıldığını ancak bazı münferit olayların geliştiğini dile getirerek, "Benim seçmen, komisyon başkanlığından sonra iki kat arttı. Gönüllü, içimizden gelerek yapıyoruz. Çok sorun çözdük. Ama gerçekten çok mağdurlar vardı, hepsine müdahale ettik. Ailelerden teşekkür gelinceye kadar da takip ettik." sözlerini sarf etti.

Öte yandan Ankara Üniversitesi Rektörü Necdet Ünüvar ile görüştüklerini aktaran Çelik, Ankara Üniversitesi bünyesinde özel gereksinimli çocukların, uzun süre beklemeden diş tedavisi olabilmesi için ayrı tedavi birimi kurulacağını bildirdi.

"Devlet olaya çok hakim"

AK Parti'li Çelik, oğlu Bahadır'a, doğumunun hemen ardından Down Sendromu, Otizm ve Serebral Palsi teşhisi konulduğunu ve oğlunun 3 aylıkken başarılı bir kalp ameliyatı geçirdiğini anlattı.

Bugün 13 yaşında olan Bahadır'ın, erken teşhis, tedavi ve eğitimle olumlu yönde ilerleme kaydettiğini dile getiren Çelik, oğlu dünyaya gelmeden önce özel gereksinimli bireyler konusunda bilgi sahibi olmadığını söyledi.

Bu bireyler hakkında toplumsal farkındalığın önemine işaret eden Çelik, "Otizm, 59'da bir çocuğa inmiş. Başına gelenlerin çok çalışması gerekiyor. Farkında olanlar, daha çok kişinin farkında olması için çok çalışmalı." diye konuştu.

Kemal Çelik, bir baba olarak oğlunun geleceğine ilişkin duygularını, "Devlet olaya çok hakim. STK'ler çok güçlü. Bizim insanımız, sosyal medya da var, sesini iyi duyuruyor. Ama anne baba olarak 'Çok erken ölmeyelim.' diye dua ediyorum. Kardeşleri ilgilenir mi, ilgilenmez mi?" sözleriyle paylaştı.

Özel gereksinimli (eğitim ihtiyacı olan) birey

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği'ne göre "özel eğitim ihtiyacı olan birey", "Bireysel ve gelişim özellikleri ile eğitim yeterlilikleri açısından akranlarından anlamlı düzeyde farklılık gösteren birey." olarak tanımlanıyor.

Çok ağır, orta ve hafif düzeyde zihinsel yetersizliği, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, dil ve konuşma güçlüğü, duygusal ve davranış bozukluğu, görme, işitme ve ortopedik yetersizliği bulunanlar ile otistik, serebral palsili, özel öğrenme güçlüğü, süreğen hastalığı ve üstün yeteneği olanlar bu kapsamda yer alıyor.