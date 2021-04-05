Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi

Ana muhalefet, emekli 103 amiralin yayımladığı darbeyi çağrıştıran skandal bildiriye sahip çıktı. CHP’den konuya ilişkin ilk açıklamayı yapan Grup Başkanvekili Engin Özkoç, “Vatansever eleştirileri tebrik ediyorum” dedi. CHP Sözcüsü Faik Öztrak ise “İnsanlar Montrö ile ilgili fikirlerini açıklamışlar. AK Parti’nin mağduriyet kastığı sahte gündemleri konuşmaya değer bulmuyoruz." değerlendirmesini yaptı.

CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu da “Hayatlarını bu ülkenin savunmasına adamış emekli subayların Türkiye Cumhuriyeti’nin ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin düşürüldüğü durumdan endişe duymalarını ve bu endişe ve kederlerini paylaşmalarını anlıyorum.” ifadelerini kullandı.

CHP eski Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen bildiriye ilişkin, “Cumhuriyetin yiğit ve yurtsever amirallerini yürekten kutluyoruz” paylaşımını yaptı.

Söz konusu bildiriye Meral Akşener tepki göstermesine rağmen İyi Parti cephesinden destek geldi. İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray, sosyal medya hesabından bildiriyi paylaşarak, “Bir tabip teğmen olarak altına imzamı atıyorum" dedi.

Parti kurma hazırlığındaki Muharrem İnce ise “Amirallerin uzman oldukları konuda açıklama yapması doğaldır ama bu açıklamayı gece yarısı yapmış olmaları doğru değildir” açıklamasını yaptı.

KILIÇDAROĞLU 'SAHTE GÜNDEM' DEDİ

Amirallerin bildirisine vatandaşların tepkisi giderek büyürken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından kısa bir açıklama yaptı. CHP lideri "Bu sahte gündemler tutmaz. Halkımızın tek gerçek gündemi sofrasıdır" diyerek 15 Temmuz sonrası tavrını yine tekrarladı. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ise "Sorumluluk sahibi herkes sorunlara odaklanmalı, toplumu kutuplaştıracak davranış kalıpları ile sorunların konuşulmasını engellememelidir" şeklinde ortadan bir açıklamada bulundu.