Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı aralarında Cem Gürdeniz, Mustafa Özbey ve Kadir Sağdıç'ın da bulunduğu “montrö” bildirisinde imzası olan 10 emekli amiralle ilgili gözaltı kararı aldı. Bunun üzerine 10 emekli amiralin evlerinde arama başlatıldığı bildirildi.

ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NDAN AÇIKLAMA

04/04/2021 tarihinde bazı internet sitelerinde ve sosyal medya mecralarında paylasılan "103 amiralden montrö bildirisi" baslıgı altında yayımlandıgı belirtilen bildiri hakkında Cumhuriyet Bassavcılıgımızca 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun 316/1 maddesinde yazılı "Devletin Güvenligine ve Anayasal Düzene Karsı Suç Islemek için Anlasma" suçundan re'sen sorusturma baslatılmıstır.

Cumhuriyet Bassavcılıgımızca 04.04.2021 tarih ve 2021/74463 sorusturma sayılı dosya üzerinden Ankara Il Emniyet Müdürlügüne yazılan talimata istinaden, bildiriyi hazırlayan ve yayımlanma sürecinde aktif olarak faaliyet göstererek imza listesinde yer alan diger kisiler tarafından imzalanmasını saglayan kisilerin açık kimlik ve adres bilgilerinin tespit edilerek bildirilmesi üzerine 10 süphelinin, üzerilerine atılı suçun niteligi ile delillerin yok edilmesinin önüne geçmek ve varsa baska süphelilerin de ivedilikle tespit edilmesini saglamak amacıyla gecikmesinde sakınca bulunması nedeniyle, 05.04.2021 tarihinde es zamanlı olarak gözaltına alınmalarına / gözaltına alınmalarına yönelik talimat yazılmasına, arama / el koyma islemi yapılmasına, 4 süphelinin ise belirlenen adreslerindeki arama / el koyma islemlerinin icrasından sonra yas durumları göz önüne alınarak gözaltına alınmaksızın 3 gün içerisinde Ankara Il Emniyet Müdürlügüne müracaat etmelerinin kendilerine tebligine karar verilmistir.

Gözaltına alınmasına karar verilen süphelilerin tamamı yakalanarak gözaltına alınmıs, tüm süphelilere iliskin arama ve el koyma islemleri usulünce icra edilmistir. Sorusturmaya, elde edilen deliller ısıgında çok yönlü olarak devam edilmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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