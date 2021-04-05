Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ülgen, "Söyledikleri şey şu; 'Biz bu bildirinin metnini okuduk, imzalar mısınız diye sordular, biz de bir sakınca görmedik ve imzaladık. Metni yazan, edit eden, redakte edenler değiliz. WhatsApp grubunda metni paylaşan değiliz, basına veren değiliz' Bu 10 kişi ne bir araya geldi, ne metni hazırladı, ne de metni basına verdi. Ortada metni hazırlayan beyin yok. Metni hazırlayan tek kişi, o da Ergun Mengi" dedi.

Halk TV'de Şirin Payzın'ın Kadri Gürsel ve Emin Çapa ile birlikte hazırladığı 'Sözüm Var' programında konuşan Ülgen, bildiriyi imzalayan 103 emekli amiral arasından gözaltına alınan 10 kişinin bildirinin hazırlayıcısı olmadığını söylerken, "Savcılık soruşturma başlatıp 10 kişiyi gözaltına alın, evini arayın, bilgisayarlarını alın gelin diyorsa, bu 10 kişinin mutlaka bu metni yazmış olması veya hazırlığını bir araya gelerek yapmış olması lazım. Bu 10 kişi ne bir araya geldi, ne metni hazırladı, ne de metni basına verdi" ifadesini kullandı.

T24’ün aktardığına göre metni hazırlayanın tek kişi olduğunu, o kişinin de İyi Partili Ergun Mengi olduğunu söyleyen Ülgen, "Önce WhatsApp grubunda metni redakte ederek, 'ekleyecekleriniz varsa ekleyin, çıkartacağınız yer varsa çıkartın, öyle imzalayın' diyorlar. Bu bittikten sonra, metin tam haline geldikten sonra, şu an gözaltına alınanlar biz imzalarız diyorlar. Metinde bir suç unsuru olsa, ben on defa okudum, bir suç yok. Neresinden çıkaracaklar suçu onu bilmiyorum. Montrö konusunda bir açıklamayı kim yapacaktı? Turşucu Hurşit mi yapacaktı, pazarcılar derneği mi yapacaktı? Açıklamayı emekli amiraller yapar, bunlar sivil hayattalar" açıklamasında bulundu.

Mengi, İYİ Parti üyesi olmadığını açıklamıştı.