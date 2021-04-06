Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bayraktar, yeni silahlı insansız hava aracı TB3’lerin özelliklerini anlattı. Sürdürülen çalışmalar hakkında bilgi veren Bayraktar, “Bayraktar TB3 diye uçak gemisine inip kalkan yani gemi platformlarına da inip kalkan ve o sınıfta benzeri olmayan bir uçak diye geliştirildi. Kanatları katlanıyor. Uçak gemisine iniyor. 1.200 kilogram civarında daha ağır mühimmat taşıyabiliyor. O çalışmalar devam ediyor” dedi.

Artık insanlı tanklar yerine daha akıllı, daha aktif, hızlı, dinamik hareket eden kara araçları konuşulduğunu belirten Bayraktar, “Buna benzer şey savaş uçakları için de geçerli. Artık dünyada insanlı son savaş uçakları yapılıyor. Nasıl ki, bütün dünya Karabağ Savaşı, Türk ordularının dünyada ilk SİHA’larla kazanılan zaferi diye adlandırılıyor. Savaş uçaklarında da benzer bir şey geliyor. İnsansız savaş uçakları geliyor. O alanda da çalışmalarımız devam ediyor” diye konuştu.