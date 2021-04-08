Möntrö Boğazlar Sözleşmesi hakkında bildiri yayınlayan 10 emekli amiral gözaltına alındıkları Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesinden gözaltı sürelerinin sona ermesi sebebiyle Ankara Adliyesi'ne sevk edildi.
Bildiri yayınlayan 10 amiral adliyeye sevk edildi
08.04.2021 - 17:52 | Son Güncelleme: 08.04.2021 - 18:15
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Mönrtö Boğazlar Sözleşmesi ile ilgili bildiri yayınlandıktan sonra gözaltına alınan 10 emekli amiral, gözaltı sürelerinin tamamlanması üzerine adliyeye sevk edildi.
Etiketler : amiral,gözaltı,haberler,
781004 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/781004.aspx
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