Möntrö Boğazlar Sözleşmesi hakkında bildiri yayınlayan 10 emekli amiral gözaltına alındıkları Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesinden gözaltı sürelerinin sona ermesi sebebiyle Ankara Adliyesi'ne sevk edildi.