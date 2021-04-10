Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kastamonu Valiliğinden yapılan açıklamada, “Kastamonu il merkezinde bulunan ve özel bir şirket tarafından işletilen 2 adet reklam panosuna bugün asılan ‘128 milyar dolar nerede?’ ve CHP yazısı ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi silueti bulunan ve konusu suç teşkil eden afişlere, Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın el konulması talimatı üzerine, söz konusu afişler güvenlik güçlerimizce kaldırılmış ve ilgililer hakkında ‘Cumhurbaşkanına Hakaret’ suçundan adli işlem başlatılmıştır” ifadelerine yer verildi.