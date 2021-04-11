Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yargıtay 9’uncu Hukuk Dairesi, başörtülü olması nedeniyle işverenin baskısına ve aşağılayıcı tavırlarına maruz kaldığı gerekçesiyle kadın çalışanın istifasını haklı fesih saydı. Nevşehir’deki otelde temizlik görevlisi olarak çalışan kadın, işverenin kendisine başörtülü olması sebebiyle hakaret ettiğini ileri sürerek işten ayrıldı. İşçi, işverene gönderdiği ihbarnamede başörtüsü takmasından dolayı baskı uygulandığını iddia ederek, bu nedenle iş sözleşmesini feshettiğini bildirdi. Daha sonra işçinin açtığı davada, Nevşehir 1. Asliye Hukuk Mahkemesi kıdem tazminatı talebini reddetti. Temyiz üzerine dosyayı görüşen Yargıtay 9’uncu Hukuk Dairesi ise yerel mahkemenin kararını bozdu. Somut olayda dosya kapsamına ve tanık beyanlarına göre, işverenin davacı işçi ile diğer başörtülü çalışanlara başörtülerini çıkarmaları yönünde baskı yaptığı belirtilen kararda, ayrıca başörtülü çalışanlara yönelik “Bantlılar geliyor” şeklinde aşağılayıcı hitapta bulunulduğu aktarıldı. Kararda, şöyle dendi: İşçinin din ve inanç özgürlüğü kişilik hakları kapsamında korunması gereken temel haklardandır. Davalı işveren ayrımcılık yasağını ve davacı işçinin kişilik haklarını ihlal ettiği gibi çalışma şartlarına da aykırı davranmıştır. Davacının bu sebeplerle yaptığı fesih haklıdır. Kıdem tazminatı isteğinin kabulü gerekirken yazılı gerekçe ile reddi hatalı olmuştur.