Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk aile yapısını bozduğu ve LGBT gibi oluşumları meşrulaştırdığı için Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından feshedilen İstanbul Sözleşmesiyle ilgili tartışma sürüyor. Sözleşmeyi şiddetli savunucuları arasında yer alan Meral Akşener "İstanbul Sözleşmesi’nden çıkıp, Türkiye’yi dünya aleme rezil ederseniz, turizm de rezil olur" dedi.

Dünyaya rezil olmuşuz

İYİ Parti lideri şunları söyledi: "Başarı nedir biliyor musunuz? Başarı, Türkiye’yi turizmde dünya lideri yapmaktır. Başarı, turist sayısını 80 milyona, kişi başına elde edilen geliri de, bin doların üzerinde çıkarmaktır. Bizim için başarı, turizmden en az 80 milyar dolarlık, gelir elde etmektir. Ama bu hedeflere, bu zihniyetle ulaşamayız. Başarının birinci adımı, Türkiye’yi özgürlüklerin doyasıya yaşandığı bir ülke yapmaktır. Libya’nın da çok güzel kıyıları var, ama Libya bir turizm ülkesi olamadı. İran da, Irak da, Suriye de tarih ve kültür mirasına sahip ama turizm ülkesi değiller. Peki neden? Çünkü turizm, özgürlüğün peşinden gider. Ülkenizde demokrasi yoksa, turizm de olmaz. Ülkenizde adalet yoksa, turizm de olmaz. Ülkenizde huzur yoksa, turizm de olmaz. İstanbul Sözleşmesi’nden çıkıp, Türkiye’yi dünya aleme rezil ederseniz, turizm de rezil olur. Yani Partili Cumhurbaşkanlığı Sistemi’nden kurtulmadan, turizmde liderlik koltuğuna oturamayız."

Kılıçdaroğlu aday olmayı düşünebilir

Akşener, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağına ilişkin "Olmayı düşünebilir, orada bir sakınca yok." dedi. Çıkışta gazetecilerin sorularını cevaplayan Akşener, adaylık için "Sizin de gönlünüz adaylıktan yanaydı" şeklindeki bir soruya ise şu cevabı verdi: "Bugüne kadar ben öyle bir şey demedim. Duydunuz mu ağzımdan? Biz, millete odaklı bir çalışma yapıyoruz. Milletin dertlerini dinliyoruz, kamuoyunun gündemine getiriyoruz. En önemlisi de 20 Ocak 2020'den beri geziyorum. Bu çalışmayı yaparken şahsıma, partime veya benim herhangi hayalime yönelik ki Türkiye'den başka bir hayalim yok onu da net bir şekilde söyleyeyim, en küçücük bir toz zerresi kadar bir şey yapmıyoruz. Yani esnaf, vatandaş, işsiz genç özne. Dolayısıyla vatandaşımız da bunu gördü. Seçime çok zaman var, o zaman neler olur hep birlikte görürüz. Hayrıhi ve şerrihi min Allahu teala."