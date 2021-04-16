Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EBRU KARATOSUN

AK Parti, Askerî Ceza Kanunu’ndaki boşluğu gidermek için yeni bir uyum yasası hazırlıyor. 2017’de yapılan anayasa değişikliğiyle askerî yargı kaldırılmıştı. Taslakla, askerlerin soruşturma usulleri yeniden düzenleniyor. Edinilen bilgilere göre, taslakla hangi suçların ‘sırf askerî suç’ olduğu yeniden tanımlanacak. Anayasa değişikliğiyle askeri mahkemeler kaldırılmadan önce, Ceza Muhakemesi Kanunu’nda (CMK) suç olarak belirtilen unsurlara göre hareket ediliyordu. Yine, bununla bağlantılı olarak askerî suçta tutuklama süresinde mevcut düzenleme, yeni kanuna da eklenecek. CMK’ya göre, 2 yıldan az suçlarda tutuklama yapılmazken, bu durum askerî yargıda asker kişilerde 6 ay olarak belirlenmişti. Yeni askerî Ceza Kanunu’nda bu hüküm de yer alacak. AK Parti kurmayları “Bir askerin, mevcut adli yargıya göre yargılanması olmaz. Çünkü CMK’ya göre 2 yıldan az suçlarda tutuklama yok. Ama askerlerde bu süre 6 ay. Bunları, yeni kanuna koyacağız” dedi.

İZNİ BAKAN VERECEK

Yine, general ve amiraller hakkındaki soruşturma izninin kimin vereceği de belirlenecek. AK Parti kurmayları bu konuda çalışmalarını sürdürürken, taslakta general ve amiraller hakkındaki soruşturma izninin Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanının teklifi ile Millî Savunma Bakanı tarafından verilmesi üzerinde duruluyor. Kuvvet komutanları ile ilgili soruşturma izni de Cumhurbaşkanı tarafından verilecek. Askerî yargılama usullerine göre, general ve amirallerin askeri mahkemelere tabi suçlarından dolayı yargılanmaları Genelkurmay Başkanlığı nezdinde kurulan askerî mahkemede yapılıyordu.

“GEREKLİ İSTİŞARELER YAPILDI”

AK Parti kurmayları, “Askerî yargı kaldırıldı. Anayasadan kaldırılınca askeri yargıyı alt mevzuatımızla uyumlaştırmak gerekiyor. Askerî mahkemeler kanunu hâlâ devam ediyor ama uygulama kabiliyeti yok. Gerekli olan maddeleri yeni askerî ceza kanununa koyacağız. Gerekli istişareleri yapıldı” değerlendirmesinde bulundu. Öte yandan, emekli askerlerin muvazzaf askerler gibi disiplin soruşturmalarına tabi tutulabilmeleri için bazı düzenlemelerin gündeme gelebileceği de ifade ediliyor. Emekli bir rütbeli asker olağanüstü hâl durumlarında aynı şekilde görevinin başına gelebiliyor. Bununla ilgili yeni bir düzenlemenin yapılabileceği aktarılıyor. Ayrıca, emekli askerlerin rütbelerinin sökülmesi için ‘kesinleşmiş yargı kararı’ yerine ‘idari soruşturmaya konu olma’ yönünde bir düzenlemenin ayrı bir teklifle getirilebileceği belirtiliyor.