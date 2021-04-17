Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YARGITAY'A GİTTİ

Sosyal paylaşım sitesi Facebook hesabından eleştirdiği bir kişi için, ‘zibidi’ kelimesini kullanan genç, evine gelen mahkeme tebligatıyla hayatının şokunu yaşadı. ‘Hakaret’ suçlamasıyla 4. Asliye Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkan sanık, ‘hakaret’ suçundan mahkum edildi.

Sanık avukatının temyiz müracaatını değerlendiren Yargıtay 18. Ceza Dairesi ise emsal nitelikte bir karara imza attı. Yüksek mahkeme; “Yorumlarda geçen ‘zibidi’ kelimesinin, Türk Dil Kurumu'ndaki anlamının, ‘gülünç olacak derecede kısa ve dar giyinmiş olan’ şeklinde tanımlanmıştır. Kelimenin hakaret unsuru içermediği belirlenmiştir” denildi.

SEVİMLİ DOSTUMUZMUŞ!

Bir hakim ‘zibidi’yi suç sayarken başkası köpek demeyi özgürlük gördü.

Ocak ayında AK Parti İstanbul Milletvekili Ravza Kavakcı Kan'a 'yelloz, köpek' gibi kelimeler kullanması sebebiyle "hakaret" suçundan dava açılan Menşure Sütlüeroğlu hakkında beraat kararı verildi. Kararda, köpeklerin havlayarak kendilerini ifade ettikleri, bir insana aslan, kaplan dendiğinde hakaret iddiasının mevcut olmadığı, köpeklerin de diğer hayvanlardan farkı bulunmadığı, insanların sevimli dostları olduğu ifade edildi.

Geçen ay da İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un eşi ve TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Fatmanur Altun’un açtığı davada benzer karar alındı. İstanbul 16. Asliye Ceza Mahkemesi, Altun'a "İslamla ilgileri yok bu aç köpeklerin" ifadeleriyle hakaret eden zanlı hakkında beraat kararı verdi. Kararda yer alan 'olgusal temeli var' ifadesi üzerine HSK, Fatmanur Altun'a hakaret ettiği iddia edilen kişiye beraat veren hakim hakkında soruşturma açtı, müfettiş görevlendirdi