Aile ve Sosyal Hizmet Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının kurulması ile kamu personel ilişkilerinin yürütülmesi ilgili karar Resmi Gazetede yayımlandı.
Kabinede iki yeni bakanlık
21.04.2021 - 01:05 | Son Güncelleme: 21.04.2021 - 01:05
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Aile ve Sosyal Hizmet Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının kurulması ile kamu personel ilişkilerinin yürütülmesi ilgili karar Resmi Gazetede yayımlandı.
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784371 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/784371.aspx
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