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İçişleri Bakanlığı: ARA-BUL-YOK ET stratejisiyle teröriste bölge dar edilecek
22.04.2021 - 13:21 | Son Güncelleme: 22.04.2021 - 13:22
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İçişleri Bakanlığı:"İlkbahar-Yaz Operasyonları Başladı. İlkbahar yaz operasyonlarının ARA-BUL-YOK ET stratejisiyle teröriste bölge dar edilecek. Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve güvenlik korucularının yer alacağı 9.630 planlı operasyon, 01 Ekim 2021 tarihine kadar devam edecek"
Etiketler : içişleri bakanlığı,
784800 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/784800.aspx
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