Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Selçuk Böke ANKARA

Yurt içinde terörist sayısı 300’ün altına inerken, sınır ötesinde ise PKK adım atamayacak hâle geldi. Terörü kaynağında bitirme stratejisi izleyen TSK, bahar aylarının gelmesi ile terör örgütünün yaz üslenmesine geçmesini engellemek üzere yapılan operasyonlarla güvenlik güçleri sınırın iki yakasında (Kuzey Irak-Şırnak ve Hakkâri) PKK’ya göz açtırmıyor.

Bu kapsamda, Irak’ın kuzeyinde TSK tarafından Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerinde icra edilen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında etkisiz hâle getirilen toplam terörist sayısı 42’ye yükseldi. Yurt içinde ise İçişleri Bakanlığının Şırnak ve Hakkâri kırsalında düzenlediği Eren-Cudi Besta ve Eren Kazan-Oğul operasyonlarında 11 Ocak’tan bu yana yurt içinde 23 terörist etkisiz hâle getirildi. PKK’ya karşı operasyonlarda güvenlik güçlerinin tam kapasiteyle eş güdümlü çalışması da dikkat çekiyor. Yurt içinde ve sınır ötesinde gerçekleştirilen operasyonlara ilişkin gazetemize değerlendirmelerde bulunan Savunma ve Güvenlik Uzmanı Emekli Kıdemli Albay Mithat Işık, sınırın iki yakasında koordineli şekilde yapılan operasyonların zamanına dikkat çekti. Işık “Mevsim olarak tam operasyonların yapılmasına uygun. Operasyonların yurt içinde ve sınır ötesinde koordineli yapılmasının en önemli etkenlerinden birisi terör örgütünün hareket alanını kısıtlamak. Arazideki ağaçların ve tabiatın çıplak olmasından faydalanarak teröristlerin kaçışlarını ve sızmalarını önlemek. Dolayısıyla birliklerin görüş mesafesi çok etkili. Arazide görüş iyi olduğu için sığınak ve barınakları da tespit etmek daha kolay oluyor” dedi. 'Yurt içindeki konsept teröristi ara, bul yok et' diyen Işık “Zaten yurt içinde örgüt marjinal bir seviye indi. Yurt içindeki operasyonlarla koordineli olarak sınır ötesinde de operasyon yapılıyor. Burada da PKK kaynağında yok ediliyor” diye konuştu.