Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 13.45'te başladı.
Açılacağı duyurulmuştu! Erdoğan kürsüden inmeden randevular doldu Pandemi nedeniyle uzun süredir kapalı kalan halı sahalar, geçtiğimiz günlerde açıklanan kararlar çerçevesinde açıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasının ardından vatandaşlar, kısıtlama saatine kadar olan bütün randevuları doldurdu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tepki: Dağdaki PKK’lı ile mi anayasa yapacaksınız? Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında yaptığı açıklamalarda muhalefete tepki göstererek "Dağdaki PKK’lıyla mı milli bir anayasa yapacaksınız, o PKK’nın uzantılarıyla mı bir anayasa metni hazırlayacaksınız?" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Müjdeyi cuma günü vereceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan TRT Özel yayınında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Erdoğan, petrol ve doğalgaz aramalarıyla ilgili olarak bir 'müjde' açıklayacağını belirterek, " Cuma günü Zonguldak'ta bir müjde açıklayacağız. Zonguldak'ta Uzun Mehmet Camii'nin açılışını yapacağız." dedi
Cumhurbaşkanı Erdoğan normalleşme takvimini açıkladı Cumhurbaşkanı Erdoğan, salgına ilişkin yeni kararları açıkladı: Yeme-içme yerleri 07.00-21.00 saatleri arasında masaya servis, 24.00’e kadar da paket hizmeti verecek. Kafeler de 07.00-21.00 arasında açık olacak.