Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filyos Limanı açılışı ve doğalgaz işleme tesisinin temel atma törenini gerçekleştirdi. “Heyecanlıyım” diyerek Amasra-1 kuyusunda sondaj yapan Fatih Sondaj Gemisi’nin tespit ettiği rezerv miktarını açıklayan Erdoğan, “Fatih Sondaj Gemimiz yine Sakarya Gaz Sahası’ndaki Amasra-1 kuyusunda 135 milyar metreküplük yeni bir doğalgaz keşfi daha yaptı. Hayırlı olsun. Böylece Karadeniz’deki toplam gaz keşfimiz 540 milyar metreküpe ulaştı. Yeni gaz arama ve sondaj çalışmalarımız sürüyor. İnşallah bu bölgeden yeni müjdeler de bekliyoruz. Karadeniz’de çalışmalara başlayan Fatih Sondaj Gemisi geçtiğimiz yıl toplamda 405 milyar metreküplük doğalgaz rezervi keşfetmişti. Bu sonuç dünyada 2020 yılında denizlerde yapılan en büyük keşif olarak kayıtlara geçmiştir. Şimdi kendi gemilerimizle hem sismik araştırmaları hem de sondaj araştırma çalışmalarımızı yapıyoruz. Bütün bunları yaparken artık kim ne der yok. Biz ne deriz var. Karar bizim. Türkiye’nin denizdeki ve karadaki arama faaliyetlerinin bu gün geldiği yer dikkatli, sabırlı ve azimli çalışmaların ürünüdür. Nice sıkıntılara, sabotajlara, ihanetlere göğüs gererek baş koyduğumuz bu yola adım adım ilerledik" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Karadeniz’deki keşiflerin yanı sıra petrol keşiflerine de dikkat çekerek şöyle devam etti: “Enerjide elde ettiğimiz başarılar, Karadeniz’deki doğalgaz keşfiyle de sınırlı değildir. Geçtiğimiz haftalarda Diyarbakır ve Kırklareli’ndeki üç kuyuda günlük 6 bin 800 varillik yeni petrol keşfi yapmıştık. Son üç yılda günlük petrol üretimimizi yüzde 35 artırarak 61 bin varile çıkarttık. Yıllık petrol üretimimiz 54 milyon varil sınırına dayandı.”

Yeni keşifle birlikte Türkiye, dünya doğalgaz rezervi sıralamasında müthiş bir sıçrama yaparak ilk 25’e girdi.

Türkiye 'doğalgaz rezervi bulunan ülkeler sıralaması'nda yükseldi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğalgaz müjdesini açıklamasının ardından dünya doğalgaz rezervi sıralamasında Türkiye 32. sıradan 28. sıraya yükseldi.

SANATÇI VE ÇİFTÇİYE MÜJDE

Zonguldak’ta Kocayusuf Maske Fabrikasının açılışına katılan Erdoğan, salgından olumsuz etkilenen sanatçılara müjde verdi. Erdoğan, “31 bin sanatçıya 250 milyon liraya ulaşan destek vereceğiz. Tiyatro sektörümüze de 25 milyon lira tutarında turne desteği sağlayacağız” diye konuştu. Erdoğan, çiftçiye verilecek destekle ilgili de şunları kaydetti: Kuraklığın oluştuğu bölgelerde çiftçilerin kredi borçlarını erteliyoruz. Kuraklık sigorta hasar ödeme oranını yüzde 80'e çıkarıyoruz. Dekara 100 liraya kadar hububat desteği vereceğiz.

İlk doğalgaz depolama ve sıvılaştırma gemisi Türkiye’de Türk Denizcilik Sicili'ne kayıtlı ilk doğalgaz depolama ve sıvılaştırma (FSRU) gemisi olan Ertuğrul Gazi, Türkiye’ye ulaştı.