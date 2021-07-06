Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla Türkiye'deki Suriyeliler, Türkiye - Suriye arasındaki Bab El-Hava Sınır Kapısı’ndan geçerek evlerine dönmeye başladı. Sabahın erken saatlerinden itibaren ülkesinde bayramı geçirmek isteyen çok sayıda Suriyeli, geçiş için sıraya girdi. Resmi işlemleri tamamlanmasının ardından Suriyeliler, Türkiye’den Suriye’ye yeni tip korona virüs (Covid-19) önlemleri kapsamında 20 kişilik gruplar halinde giriş yaptı.

35 BİN SURİYELİNİN GİTMESİ BEKLENİYOR

Suriye tarafındaki Bab El-Hava Sınır Kapısı Medya ve Halkla İlişkiler Ofisi Direktörü Mazen Alluş, “Bayramda yaklaşık 35 bin Suriyelinin Bab El-Hava Sınır Kapısından Suriye’ye giriş yapması bekleniyor. Suriyelilerin geçişleri bugünden itibaren 18 Temmuz’a kadar devam edecek” ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE GEÇİŞE İZİN VERDİ

Türkiye'de ikamet eden Suriyeli mülteci Radwan Al-Homsi ise, “Türkiye, Bab El-Hava Sınır Kapısı’ndaki yetkililer bayram tatili için geçişlere izin verdi. Suriyeliler bu habere sevindiler, çünkü 2 yıl önce korona virüs salgını nedeniyle Suriye'ye gidemediler ve evlerinde bayram tatillerini geçiremediler. Bugün Suriye'ye girişin ilk günüydü. Türkiye ve Suriye tarafları Suriye'ye giriş için prosedürleri kolaylaştırdı” dedi.

Suriyeliler ülkesine dönmek istiyor Gaziantep Üniversitesi'nde görevli akademisyenlerin gerçekleştirdiği “Gaziantep’teki Suriyeliler” araştırması sonuçlarında, Suriyeli vatandaşların yüzde 65’inin ülkesine dönmek istedikleri ortaya çıktı.

Kurban Bayramı için kurbanlıklar getirilmeye başlandı Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla kurbanlıklar İstanbul'a getirilmeye başlandı. Kentteki denetim noktalarında araçlar durdurularak hayvanların kulak küpeleri ve pasaportları kontrol ediliyor.