Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.

EKONOMİ AÇIKLAMASI

"Gezi olaylarındaki amaç neyse, ekonomimize yönelik saldırılardaki amaç da odur." diyen Erdoğan, "15 Temmuz darbe girişiminin gerisindeki sinsi gaye ile ekonomimizi krize sokma planlarındaki hedef aynıdır." ifadelerini kullandı.

2023 SEÇİMLERİ

2023 seçimlerinin öneminden bahseden Erdoğan, "Dünyanın en güçlü ülkeleri arasına girmek için 2023 virajını kazasız belasız dönmemiz gerekiyor." şeklinde konuştu.

Seçimlere 2 yıllık vaktin olduğunu belirten Erdoğan, "Sizlerden bu vaktin her gününü, her anını en verimli, en etkili, en dolu şekilde değerlendirmenizi istiyorum." açıklamasını yaptı.

2023'ün tamamen seçim yılı olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim için gerekli hazırlıkların 2021 ve 2022 yılları içerisinde tamamlanması gerektiğini söyleyerek, "2023'e eğer kararlı şekilde hazırlanacaksak bizim için şurada son iki durak var. Bu 2021'dir, 2022'dir." dedi.

Meclis'in ara vermesiyle birlikte herkesin meydanlarda olacağını aktaran Erdoğan, "İstikametini kaybetmiş, avara kasnak gibi dolaşanlara bu memleketi teslim edemeyiz." ifadelerini kullandı.

DESTEK MÜJDESİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Önümüzdeki dönemde salgının küresel düzeydeki seyrine, ekonomideki gelişmelere ve diğer hususlara bakarak milletimiz için ilave destek adımları atabiliriz." dedi.

Erdoğan, evine gittiği ailede yeni doğan bebeğe isim verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOKİ 1 milyonuncu konut anahtar teslimi töreni vasıtasıyla gittiği Sincan'da misafir olduğu Ürün ailesinin yeni doğan kızlarına isim verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz eserlerimizle konuşuruz Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sincan Saraycık TOKİ Konutları'nda 'TOKİ 1.000.000’uncu Konut Anahtar Teslim Töreni'nde yaptığı konuşmada, ortaya koydukları eserlerle konuştuklarını belirterek, 2023'ün kritik öneme sahip olduğunu vurguladı.