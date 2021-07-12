Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İki haftada bir toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Kurban Bayramı nedeniyle bir hafta erken toplanıyor. Milyonların merakla beklediği 'Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak' sorusunun cevabı bugün toplanacak olan kabine sonrasında netleşecek.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

Geçtiğimiz günlerde Kurban Bayramı tatilinin süresine ilişkin kendisine yöneltilen bir soru üzerine Erdoğan, "Şu anda onunla ilgili arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyorlar" demiş ve "Tatil süreci sanki böyle 10 gün, 9 gün gibi bu arada dolaşıyor, bunu millete seslenişte halkıma duyuracağım" ifadelerini kullanmıştı. Toplantıda milyonların merakla beklediği bu konunun görüşülmesi ve toplantı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı millete sesleniş konuşmasında, bayram tatili süresini açıklayacağı öngörülüyor.

Ayrıca turizm sezonuna ilişkin değerlendirmelerin de yapılması beklenen toplantıda, ekonomideki gelişmeler ile güvenlik ve dış politikaya ilişkin konular da görüşülecek.

YERLİ AŞI ÇALIŞMALARI DEĞERLENDİRİLECEK

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da sunum yapması beklenen toplantıda, ülke genelinde aşı programında gelinen nokta, Covid-19 verileri ve yerli aşı çalışmaları değerlendirilecek.

Erdoğan'dan Srebrenitsa mesajı: Müsaade etmeyeceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan, Srebrenitsa soykırımına ilişkin, "Avrupa ve insanlık tarihinin bu kara lekesinin, ne surette olursa olsun, geri plana itilmesine müsaade etmeyeceğiz" dedi.

Bartın'da 'Delta varyantı' alarmı: Toplu bayramlaşma yasaklandı Bartın Valiliği, kentte ve çevre illerde Covid-19'un Delta varyantının görülmesi nedeniyle Kurban Bayramı'nda toplu bayramlaşma ve yöresel nitelikteki özel etkinliklerin yapılmasına yasak getirildiğini açıkladı.