Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Twitter hesabından selzedeler ile alakalı bir paylaşımda bulundu. Bakan Bilgin, Artvin, Rize ve Düzce'de selden etkilenen ilçelerde ödeme süresi geçmiş prim borçlarının 31 Ocak 2022 tarihine kadar ertelendiğini söyledi. Bu ertelemeye 2021 yılı haziran, temmuz, ağustos, eylül, ekim ve kasım aylarının da dâhil olduğunu aktardı. Bilgin"Bölgedeki sel felaketinden zarar gören bütün vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum” dedi.

Artvinli selzededen örnek davranış: Devletin parasını cebine atmadı! Artvin'de yaşanan selde 72 yaşındaki Hüseyin Şentürk'ün de otomobilde zarar gördü. Şentürk, devletin kendisine verdiği paranın bir kısmıyla aracını tamir ettirdi. Geri kalanını ise cebine atmayıp iade etti.

Yağmur Düzce'yi vurdu, evler boşaltılıyor Düzce’de etkili olan sağanak yağışta sokaklar göle dönerken, taşan derelere yakın evler tedbir amaçlı boşaltılıyor. İki köye ulaşım sağlayan yolda göçük oluştu, ekipler köylerde mahsur kalanlara ulaşmak için çalışma başlattı.

Rize sağanağa teslim! Dere taştı Rize'de şiddetli yağış sonrası Pazar ilçesinde bulunan bir dere taştı.