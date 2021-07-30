Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yurt dışından gelen 8 kişilik bir grup dağcı, sabah saatlerinde Çamlıhemşin ilçesinde Kavrun Yaylası yolu üzerinden Kaçkar Dağları’na tırmanmaya başladı. Saat 14.00 sularında Ukraynalı Maryna Shavkutina (35) ile Mykola Shynkevych (45) düşerek yaralandı. Gruptakiler, arkadaşları için yetkililerden yardım istedi. Bunun üzerine bölgeye UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olumsuz hava şartları sebebiyle helikopter desteği sağlanamayan bölgeye ekipler karadan ulaşmaya çalışıyor. Yoğun sis sebebiyle araçlarını da bırakmak zorunda kalan ekipler, 3.750 metre rakımdaki yere yürüyerek tırmanıyor. Ekiplerin, 3 saat sonra dağcılara ulaşması bekleniyor.

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