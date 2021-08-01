Türkiye orman yangınları ile mücadele ederken bir üzen haber daha geldi. Muğla'nın Seydikemer ilçesinde yaklaşık bir saat kadar önce başlayan yangının hızla ilerlediği öğrenildi. Seydikemer Arifler Mahallesi’ndeki ormanda sebebi henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye arazözleri sevk edildi. Yangın sonrasında mahalle sakinleri de bölgeye gelerek ekiplere yardımcı olmaya başladı.
İLK MÜDAHALE VATANDAŞLARDAN GELDİ
Yangına ilk müdahaleyi yapan vatandaşlar kovalarla taşıdıkları sularla söndürme çalışmalarına katılırken, şiddetli rüzgarla yangının hızla ilerlediği öğrenildi. Şu ana kadar karadan müdahale yapılan yangının sık çam ormanlarının bunduğu bölgede etkili olduğu belirtildi.
Manavgat'ta can kaybı 7'ye yükseldi Son dakika haberine göre, Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangınında hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye yükseldi.
Son dakika: 88 yangın kontrol altına alındı Türkiye'nin dört bir yanını saran yangınlar sürmeye devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, orman yangınlarına ilişkin son bilgileri paylaştı.
Muğla Seydikemer'deki yangın hızla büyüyor
Son dakika... Muğla’nın Seydikemer ilçesinde bir saat önce başlayan orman yangını şiddetli rüzgarın etkisi ile hızla büyüyor.
Türkiye orman yangınları ile mücadele ederken bir üzen haber daha geldi. Muğla'nın Seydikemer ilçesinde yaklaşık bir saat kadar önce başlayan yangının hızla ilerlediği öğrenildi. Seydikemer Arifler Mahallesi’ndeki ormanda sebebi henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye arazözleri sevk edildi. Yangın sonrasında mahalle sakinleri de bölgeye gelerek ekiplere yardımcı olmaya başladı.
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