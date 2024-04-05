8 Nisan Pazartesi günü öğrenime devam edecek üniversitelerin resmi web siteleri kontrol edilerek bilgi alınabilecek

Ramazan Bayramı'nın 9 güne uzatılması kararıyla birlikte 8 Nisan 2024 Pazartesi günü, resmi tatil mi sorusu gündeme geldi. Özellikle ''Pazartesi üniversiteler tatil mi?'' sorusu merakla araştırıyor. İşte, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tatil açıklaması ve detaylar...

10 Nisan Çarşamba günü başlayacak olan Ramazan Bayramı öncesinde, 8 Nisan Pazartesi gününe denk gelen durum, özellikle eğitim kurumlarındaki öğrenciler ve veliler tarafından yakından takip ediliyor. Bayram tatilinin başlama tarihine kadar olan günlerde okulların tatil olup olmayacağı konusu birçok kişi tarafından araştırılan konular arasında yer alıyor.

PAZARTESİ ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan Bayramı öncesinde kamu çalışanlarına bir buçuk günlük idari izin verileceğini açıkladı. Buna göre, Salı günü yarım gün ve Pazartesi günü de bayram tatiline eklenerek kamu çalışanlarına 9 günlük bir tatil imkanı sağlanacak. Ancak, bu kararın özel sektör için geçerli olup olmayacağı konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Bu durumda, 8 Nisan Pazartesi günü ilkokul, ortaokul ve liselerdeki öğrencilerin 2. ara tatile gireceği, üniversitelerde ise derslerin devam edip etmeyeceği konusu netlik kazanmamış durumda. Üniversite öğrencileri resmi tatil durumuyla ilgili üniversitelerinin resmi web sitelerinden bilgi alabilirler.

8 Nisan 2024 Pazartesi günü kamu çalışanlarına verilen idari izin dışında resmi tatil olarak ilan edilmemiştir. Okul ve üniversitelerin tatil durumu ise ilgili kurumların resmi duyurularına bağlı olarak değişebilir.

