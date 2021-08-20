Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da basın toplantısı düzenledi. Başkan Biden, Afganistan'daki son durumu ve devam eden tahliye operasyonundaki tabloyu değerlendirdi. Biden, ABD'nin Kâbil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı üzerinden Amerikalıları ve kendilerine destek olan Afganlar ile diğer bazı 3. ülke vatandaşlarını tahliye operasyonundan övgüyle bahsetti.

"TARİHTEKİ EN ZOR TAHLİYE OPERASYONU"

Kâbil'de 6 bin civarında ABD askerinin görev yaptığını anlatan Biden "Bu operasyon, tarihteki en zor hava tahliye operasyonlarından biridir" ifadesini kullandı ve son rakamlara göre 14 Ağustos'tan bu yana ülkeden çıkarılan kişi sayısının 13 bini geçtiğini belirtti.

ABD'li tümgeneral Taylor: Taliban ile hiçbir düşmanca etkileşimimiz olmadı ABD'li Tümgeneral Hank Taylor, Afganistan'da ABD birliklerinin tahliye operasyonları sırasında Taliban ile "düşmanca etkileşimleri" olmadığını belirterek, "Taliban ile hiçbir düşmanca etkileşimimiz, saldırı ve tehdidimiz olmadı" dedi.

"TALİBAN'I BİRÇOK DEFA UYARDIK"

Joe Biden, Taliban ile yaptıkları anlaşma uyarınca Amerikan pasaportunu gösteren ABD vatandaşlarına havalimanına kadar güvenli geçiş imkânı sağlandığını vurguladı. "Taliban ile tahliye operasyonu konusunda yakın temas hâlindeyiz." diyen Biden, "ABD askerlerine veya operasyona müdahale etmeleri hâlinde en hızlı ve güçlü şekilde karşılık vereceğimizi Taliban'a birçok defa ilettik. Geride, Afganistan'dan ayrılmak isteyen hiçbir ABD vatandaşını bırakmayacağız" ifadelerini kullandı.

ABD Genelkurmay Başkanı Milley: ‘Görevimiz havaalanını korumak’ ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley, Afganistan hakkın açıklamalarda bulundu. Mark Milley, “Afganistan ordusunun ve hükümetin 11 gün içinde çökeceğine dair hiçbir ibare yoktu” dedi.

BÜTÜN ASKERLER ÇEKİLECEK Mİ?

Biden, 31 Ağustos'tan sonra da ülkede asker bulundurup bulundurmayacakları sorusuna "Zamanı gelince değerlendireceğiz" diye cevap verdi. ABD Başkanı ayrıca, gerekmesi hâlinde havalimanına gelememiş ancak gelmek isteyen Amerikalılar için "kurtarma operasyonları" da yapabileceklerini ifade etti.

ABD, Kabil'e bin asker daha gönderiyor NATO'nun Afganistan'dan çekilmesinin ardından ülkenin kontrolü Taliban'a geçti. Başkent Kabil'de büyük bir kaos yaşanırken ABD, tahliye operasyonuna destek olması amacıyla takviye ekip göndereceğini açıkladı.

"DEAŞ YANLILARINI TALİBAN SALDI"

Afganistan'da bazı DEAŞ yanlılarının hapishanelerden Taliban tarafından salıverildiğini iddia eden Joe Biden "Kâbil Havalimanı etrafında muhtemel terör tehditlerine karşı tedbirler aldık. Bu arada şunu da söylemek lazım, Afganistan'da DEAŞ ile Taliban birbirlerine yeminli düşmanlar" dedi.

Rusya'dan şok iddia: ABD Afganları Uganda’ya götürdü Rusya Araştırmaları Enstitüsü, ABD’ye ait 150 kişilik kargo uçağına bindirilen 640 Afgan’ın Katar yerine Afrika ülkesi Uganda’ya götürüldüğü öne sürdü.

"AFGAN GÜÇLERİ SAVAŞSAYDI HİKÂYE FARKLI OLURDU"

ABD Başkanı Biden, Taliban'ın ülkede kontrolü bu kadar hızlı sağlamasına ilişkin ABD'nin hatalı bir istihbarat değerlendirmesi yapıp yapmadığına ilişkin bir soruya ise topu Afgan yönetimine atarak şu cevabı verdi: Biz her ne kadar Taliban ile Doha'da irtibat hâlinde olsak da Afgan ulusal güçlerinin tamamen çökmesi beklenmedik bir şeydi. Eğer Afgan güvenlik güçleri Kâbil kuşatıldığında savaşsalardı çok farklı bir hikâye olurdu. Ama ortak kanaat Afgan güvenlik güçlerinin böyle çözülmeyeceği, ülkeyi terk etmeyeceği ve silahlarını bırakmayacağı yönündeydi, ancak böyle oldu.

ABD uçağından düşen iki Afgan'ın kimlikleri belli oldu Bu haftanın başında, Afganistan'ın başkenti Kabil'de yer alan Uluslararası Hamid Karzad Havalimanı’nda çıkan izdihamda bir ABD uçağının iniş takımına tutup ardından düşen iki kişiye ait cesetlerin 16 ve 17 yaşındaki yoksul erkek kardeşlere ait olduğu öne sürüldü. Afgan medyası, gençlerin annelerine bakmak için pazarlarda karpuz sattığını ve çöpten yiyecek topladıklarını belirtti.

"BİN LADİN'İ ÖLDÜRDÜK, EL KAİDE'Yİ YOK ETTİK, GÖREVİMİZİ TAMAMLADIK"

Biden, Taliban'ın bundan sonraki eylemlerine bakarak bir yol haritası çizeceklerini ve gelecek hafta çevrim içi yapılacak G7 zirvesinde müttefikler olarak ortak bir politika belirlemeye çalışacaklarını dile getirdi. ABD'nin Afganistan'da El Kaide'yi yok ettiğini ve Usame bin Ladin'i öldürerek misyonunu tamamladığını savunan Biden "Eğer ülkeden çekilme kararı almasaydık oraya 1 Mayıs'tan sonra daha fazla asker göndermemiz gerekecekti. Bu askerlerimizin bazıları belki de orada hayatını kaybedecekti. Peki ne için?" diyerek ABD'nin artık Afganistan'da ulusal çıkarının kalmadığını söyledi.

Trump'dan Biden'a istifa çağrısı: ABD tarihinin en büyük yenilgisi Eski ABD Başkanı Donald Trump, Taliban'ın Afganistan'ın başkenti Kabil'i ele geçirmesinin ardından Başkan Joe Biden'ı istifaya davet etti.

NOKTA ATIŞI OPERASYON

Terörle mücadelede daha nokta atışı hedeflere yoğunlaşacağını anlatan Biden, görüştükleri müttefiklerinin de ABD'nin Afganistan'dan ayrılma kararlarından şikâyetçi olmadığını savundu.

Pentagon: ABD savaş uçakları Kabil semalarında görevde ABD Savunma Bakanlığı, ABD’nin 14 Ağustos’tan bu yana 7 bin sivili Afganistan’ın başkenti Kabil’den tahliye ettiğini aktarırken, ABD savaş uçaklarının Kabil semalarında görevde olduğunu bildirdi.