Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzon Havalimanında, pistte oluşan sorun nedeniyle hava ulaşımında yaklaşık 3 saat aksaklık yaşandı. Alınan bilgiye göre, havalimanı pistinin sonuna doğru olan bölgede asfaltta deformasyon tespit edilmesi üzerine önlem amacıyla uçuş trafiği durduruldu. Sorunun çözümü için havalimanına ilgili kurumların yanı sıra Büyükşehir Belediyesi ekipleri de sevk edildi. Ekiplerin deformasyon olan alandaki çalışmaları sırasında bazı uçaklar, Ordu-Giresun Havalimanı ile Samsun Çarşamba Havalimanına yönlendirildi.

YOĞUNLUK OLUŞTU

Uçuşlardaki aksamalar nedeniyle iç hat ve dış hat terminallerinde yoğunluk oluştu. Yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından havalimanı uçuşa açıldı ve seferler yapılmaya başlandı.

Trabzon Havalimanı pisti uçuşlara kapatıldı, yoğunluk oluştu ​Trabzon Havalimanı'nın pistinde meydana gelen çatlak nedeniyle uçak seferleri iptal edilirken, havalimanında yoğunluk oluştu.