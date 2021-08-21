Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Denizli’nin Çal ilçesinde ormanlık alanda yangın başladı. Ekipler ve vatandaşlar alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı.

ORMANLIK ALANDA YANGIN ÇIKTI

Yangın, Çal ilçesine bağlı Selcan Mahallesi’nin Demirdere Mevkiinde meydana geldi. Ormanlık alandan henüz belirlenemeyen nedenden dolayı dumanlar yükselmeye başladı. Yükselen dumanlar yerini alevlere bırakırken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

SOĞUTMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Olay yerine gelen ekipler vatandaşlarla beraber engebeli arazi şartlarında alevlere müdahale ederek kontrol altına aldı. Soğutma çalışmaları devam ediyor.

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