Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mısır’da gece saatlerinde Şarm El-Şeyh kentinden Kahire’ye giden 60 yolcunun bulunduğu otobüs Süveyş-Kahire yolunda devrildi.

12 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ 38 KİŞİ YARALANDI

Olay yerine gönderilen 30 ambulansın yaralıları hastaneye kaldırdığı öğrenildi. Sağlık yetkililerinden yapılan açıklamada, kaza sonucu 2’si çocuk 12 kişinin hayatını kaybettiği, 38 kişinin ise yaralandığı belirtildi.

SORUŞTURULMA BAŞLATILDI

Kaza sonrası trafiğe kapatılan otoyolun yeniden açıldığı, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi. Kazanın nedeni ise henüz bilinmiyor.

HER YIL 12 BİN KİŞİ HAYATINI KAYBEDİYOR

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, Mısır’da her yıl ortalama 12 bin kişi trafik kazaları nedeniyle hayatını kaybediyor.

Mısır ve BAE ile yeni sayfa “Çatışma, yerini iş birliğine bırakıyor” diyen Prof. Dr. Bilal Sambur "Biden etkisinden söz edebiliriz” değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye-Mısır görüşmelerinde ikinci tur 7-8 Eylül'de yapılacak Dışişleri Bakanlığı, Türkiye-Mısır ikinci tur siyasi istişarelerinin 7-8 Eylül'de Ankara’da gerçekleştirileceğini bildirdi.

Türkiye ile Mısır siyasi istişarelerin ikinci turu 7-8 Eylül'de Türkiye-Mısır siyasi istişarelerinin ikinci turu, Dışişleri Bakan Yardımcıları başkanlığındaki heyetler arasında 7-8 Eylül'de Ankara’da düzenlenecek.