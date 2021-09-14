Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yangın, saat 11.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Vakıf Mahallesi Vakıf Yolu Caddesi üzerinde bulunan geri dönüşüm tesisinde meydana geldi.

RÜZGARIN ETKİSİYLE BÜYÜDÜ

Plastik maddelerin alev alması sonucu yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyük alana yayıldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

YARALANAN OLMADI

Yangın Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin yarım saatlik müdahalesi sonucu söndürülürken; yangında dumandan etkilenen yada yaralanan olmadığı öğrenildi. Polis ekipleri yangınla ilgili tahkikat başlatırken, o anlar drone ile havadan görüntülendi.

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