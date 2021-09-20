Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yunanistan'ın Girit'in doğusunda faaliyet gösterecek araştırma gemisine yönelik NAVTEX'inin Türk Kıta Sahanlığını kapsaması nedeniyle Türkiye itiraz NAVTEX’i yayınladı.

“GEREKLİ TEDBİRLER ALINMIŞTIR”

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Yunanistan'ın bilimsel çalışma adı altında Türk Kıta Sahanlığına yönelik provokatif girişimlerine devam ettiğini belirterek, "Yunanistan’ın bu son provokatif girişimine karşı da gerekli tedbirler alınmıştır ve uygulanmaktadır" dedi.

Yunan basınında, "NauticalGeo araştırma gemisinin Girit'in doğusundaki EastMed boru hattının olası güzergahını haritalama amacıyla yapacağı araştırmaların Türk savaş gemilerince engellendiğine" yönelik iddialar yer aldı. Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Yunan basınında yer alan söz konusu iddiaları mesnetsiz olarak nitelendirdi. Yunanistan tarafından, "NauticalGeo adlı araştırma gemisinin 16-22 Eylül 2021 tarihlerinde Girit’in doğusunda bilimsel çalışmalar yapacağına" ilişkin NAVTEX'in 16 Eylül'de ilan edildiğini belirten kaynaklar, "Saha incelendiğinde, bir kısmının Türk Kıta Sahanlığında olduğu, tespit edilmiştir. Uluslararası hukuk gereğince Türkiye ile önceden koordine etmeden Türk Kıta Sahanlığına bilimsel araştırma yapacağını ilan eden Yunanistan’ın bu hukuk tanımaz, provokatif ve yayılmacı emeller besleyen girişimine karşı, ilan edilen çalışmanın bir kısmının Türk Kıta Sahanlığında olduğunu ve Türk makamları ile koordine edilmesi gerektiğini bildiren itiraz NAVTEX’imiz yayınlanmıştır" ifadelerini kullandı.

“SAHİLDER DEVLETE ÖNCEDEN BAŞVURDA BULUNULMALI”

Bir ülkenin kıta sahanlığına denizaltı kabloları veya petrol boruları döşeyecek devletlere, daha önceden bu kıta sahanlığında mevcut olan kabloları ve petrol borularını gerektiği şekilde göz önünde bulundurma ve özellikle, belirtilen türden kablo ve boru hatlarının tamir imkanını tehlikeye düşürmeme yükümlülüğü getirdiğini bildiren kaynaklar, "Uluslararası hukukun bu açık hükümlerinin yerine getirilebilmesinin ise ancak, kıta sahanlığında belirtilen türden çalışmalar yapacak devletlerin o kıta sahanlığının sahibi olan sahildar devlete önceden başvuruda bulunmasıyla, yapmak istediği çalışmaları koordine etmesiyle ve sahildar devlet ile işbirliği içinde olmasıyla mümkün olabileceği açıktır" görüşünü paylaştı.

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Türkiye açıklaması Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'ten düzensiz göç konusunda açıklama geldi. Türkiye'nin Avrupa'ya yönelik yeni bir göç sorunuyla mücadelede önemli bir ortak olduğunu söyledi.

Yunanistan’a kaçmaya çalışan 4 FETÖ'cü yakalandı MSB: "Edirne'de görev yapan hudut kartallarımız, ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 kişiyi yakaladı. Yakalanan şahıslardan 4'ünün de FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."

Yunanistan’ın Türk kara sularına bıraktığı 19 göçmen kurtarıldı Aydın Kuşadası’nda Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına bırakılan 19 düzensiz göçmen kurtarılarak karaya çıkartıldı.