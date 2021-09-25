Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TEKNOFEST alanında konuşuyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları:

Güzel İstanbulumuzdan ülkemizin tüm gençlerini ilime, bilime, araştırmaya gönül veren tüm genç kardeşlerimi selamlıyorum. Teknofest'e teşrif eden her bir kardeşime hoş geldiniz diyorum. Teknofest'in ülkemize, milletimize, gençlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Bizlere bu gururu yaşatan, teknoloji şöleni sunan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T3 Vakfı'na şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum.

Atalarımız 'Er giden işine geç giden boşuna' diyor. Teknofest'te bu tarihi hakikate bir kez daha şahitlik ediyoruz. Bu muhteşem atmosteri erkenden işine koyulan, kalbini ve zihnini işine veren emekçiler sayesinde ortaya çıktı. Gece gündüz demeden el birliği içinde çalışarak ülkemizin gençlerine bilime ve teknolojiye ilgi duyan her kesimden insanımıza gurur tablosunu yaşattılar.

GENÇ MUCİTLER 2053 VE 2071 TÜRKİYE'SİNİN MİMARI OLACAK

Gençlerimiz her sene Teknofest teknoloji yarışma tarihlerinin belirlenmesini sabırsızlıkla bekliyor. Kurdukları takımlarla roketten insansız hava araçlarına, endüstriyel robotlara birçok alanda kıyasıya rekabet ediyorlar. Burada sergilenen her proje okuluyla, öğretmeniyle, hocasıyla, ailesiyle takım çalışmasının ürünüdür. Gençlerimizin emeklerinin yanında ülkemizin zengin potansiyeli de var. Teknofest'in yüreği kıpır kıpır atan genç mucitleri 2053 ve 2071 Türkiye'sinin mimarları olacaktır.

Varsın birileri bizim gençlerimizi tanımak yerine sizleri harflerle kategorilere ayırarak tanımaya çalışsın. Varsın bu ülkenin gençlerine vizyon ve ufuk çizmek yerine kısır gündemlerine alet etmeye çalışsın. Varsın bu ülkenin gençlerini kucaklamak yerine kutuplaştırmanın peşine düşsün. Biz gençlerimize inanıyoruz. Biz gençlerimizi harflerle tanımlayanların fersah fersah ötesinde ufka sahip olduğunu biliyoruz. Uzay yolcularını, bilim insanlarını, pilotları, mühendisleri, fizikçileri görüyorum.

Türkiye Cumhurbaşkanı olarak hem siz gençlerimizle hem de sizleri en güzel şekilde yetiştiren anne babalarımızla gurur duyuyorum. Rabbime, şahsıma sizler gibi gençlerle yol yürümeyi nasip ettiği için sonsuz hamdolsun diyorum. Teknofest yorulmak nedir bilmeyenlerin, kendine sınır çizdirmeyenlerin festivalidir. Tüm katılımcıların özellikle kendisine hitap eden eşsiz bir teknoloji festivali var.

TOGG ÇOK YAKINDA

Gözbebeklerimiz İstanbul semalarında görsel bir şölen sunuyor. Gökyüzündeki bekçilerimize yeni bir üye daha katıldı. Ülkemizin tüm dünyada iftiharı olarak Akıncı boy gösterdi. Ayrıca bir diğer atılımımız olan TOGG yine ilk defa ziyaretçilerin huzuruna çıkmış oldu. Nasıl yapılan şovları beğendiniz mi? Türkiye'nin ürettiği helikopter, uçak, otomobille gurur duydunuz mu? Elhamdülillah, artık zaman yakın. TOGG halkımızın istifadesine sunulacak. Atak helikopterlerimizi yaptık. Onunla beraber terörü ülkemizde ve ülke dışında belini kırdık. Türk yapımı olan bu teknolojilerin semalarımızda çıkardığı ses hepimizin içini ısıtıyor, göğsünü kabartıyoruz. Darbe girişiminde havalanan uçak, birliğimizi yıkmak için bu alanın üzerinde uçuyorlardı. Bu alanda kendi ürettiğimiz insanlı ve insansız araçlarımız Türkiye'nin gücünü göstermek için uçuyor. Bizim evlatlarımız bu sesleri büyük bir gururla hatırlayacaktır.

İnşallah bu ve benzeri organizasyonların sayısını artıracak, Türk gençlerini yeni dünyanın en yetkin insanları haline getireceğiz. 2021 Teknofest'e geldiğimizde teknoloji yarışmalarının sayısı 35'e çıkarken yarışmalara başvuran sayısı 200 bini buldu. 2018'de yarışmacılarımıza 2 milyon liralık ödül ve 2 milyon liralık maddi destek sağlanırken bugün bu rakamı 12 milyon lira seviyesine çıkardık.

TEKNOFEST'İ DOST VE MÜTTEFİK ÜLKELERDE DE DÜZENYECEĞİZ

İnşallah bu ve benzeri organizasyonların sayısını artıracak, Türk gençlerini yeni dünyanın en yetkin insanları haline getireceğiz. 2021 Teknofest'e geldiğimizde teknoloji yarışmalarının sayısı 35'e çıkarken yarışmalara başvuran sayısı 200 bini buldu. 2018'de yarışmacılarımıza 2 milyon liralık ödül ve 2 milyon liralık maddi destek sağlanırken bugün bu rakamı 12 milyon lira seviyesine çıkardık. TEKNOFEST'i dünya markası haline getirecek, can Azerbaycan'dan başlayarak, dost ve müttefik ülkelerde de düzenleyeceğiz.

MİLLİ KANATLAR İSİMLİ GÖSTERİYİ İZLEDİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST'e katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 14.00 sıralarında Atatürk Havalimanı'ndaki festivale helikopterle geldi. Erdoğan eşi Emine Erdoğan ile alanda kurulan tribünlere geçerek öğrencilerle "Milli Kanatlar" isimli gösteriyi izledi.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYURMUŞTU

Geçtiğimiz günlerde başlayan TEKNOFEST'i Başkan Erdoğan da ziyaret ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından ziyaretine ilişkin bir paylaşımında "Uzayın, havacılığın, teknolojinin, inovasyonun merkezi bu yıl da TEKNOFEST. Ben de birazdan TEKNOFEST'te olacağım" ifadelerinde bulunmuştu.