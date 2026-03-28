Elon Musk’ın son açıklamaları ve sızan yeni detaylar, Tesla’nın otomobil dünyasında kartları yeniden dağıtmaya hazırlandığını gösteriyor. Tesla’nın üzerinde çalıştığı yeni modelin üç sıralı koltuklu Cybertruck tarzında bir büyük bir SUV olduğu iddiaları güç kazandı.

Her şey, Elon Musk'ın X üzerinden yaptığı bir paylaşımla başladı. Cybertruck'ın arka koltuk genişliğinden bahseden Musk'a bir takipçisi "Tesla bir minivan yapmalı" önerisinde bulundu. Musk'ın cevabı ise beklentiyi zirveye taşıdı: "Minivandan çok daha havalı bir şey geliyor."

Bu açıklama, Tesla'nın geniş aileleri hedefleyen ancak alışılmış aile arabası tasarımının çok ötesinde bir araç üzerinde çalıştığını resmen doğruladı.

İKİ GÜÇLÜ SENARYO: CYBERSUV MU, MODEL Y L Mİ?

Otomobil dünyasında şu an iki ana ihtimal üzerinde duruluyor:

En heyecan verici iddia, Cybertruck'ın köşeli ve fütüristik tasarım dilini taşıyan, kapalı kasa ve üç sıra koltuklu dev bir CyberSUV. 2025 yılında Tesla'nın bir videosunda arka planda görülen kil model, bu ihtimali güçlendiriyor. Bu araç, Cadillac Escalade gibi tam boy lüks SUV segmentine rakip olacak ve Cybertruck’ın paslanmaz çelik gövde yapısını miras alacak.

Diğer ihtimal ise daha pratik bir çözüm. Çin pazarında halihazırda bulunan yedi koltuklu ve uzatılmış aks mesafeli Model Y'nin, ABD ve Avrupa pazarlarına özel bir versiyonla sunulması. Teksas’taki Gigafactory çevresinde koruyucu kılıflarla taşınan gizemli gövdeler, bu modelin üretim bandına yakın olduğunu düşündürüyor.

MODEL S VE MODEL X’İN SONU

Tesla, amiral gemisi modelleri olan S ve X’in üretimini bu yıl sonlandırıyor. Bu durum, üst segmentte oluşan boşluğu dolduracak yeni ve iddialı bir modele ihtiyaç doğuruyor. Cybertruck platformunun bir SUV için kullanılması, Ar-Ge maliyetlerini düşürürken fabrikaların üretim kapasitesini daha verimli kullanmasını sağlayacak.

