Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

Geçtiğimiz hafta BM 76. kurul toplantısına istişare etmek üzere New York'a gittik. Yaptığımız görüşmelerde, ülkemizin temel yaklaşımını tüm dünyaya paylaşma fırsatı bulduk. Uzunca bir süredir dünya 5'ten büyüktür itirazıyla küresel yönetim sistemindeki değişimli talebini daha iyi bir dünya büyüktür talebiyle bir adım daha öne taşıdık. Dünyanın adalet çağrısına verme niyeti olmayanların, sağlık ve iklim krizlerindeki yaklaşımları farklı göstermeleri elbette zordur. Bu krizler zengin fakir kriteri etki etmeden herkesi etkiliyor.

BM'yi eksiklerine rağmen insanlığın sorunlarını çözecek en önemli kurumlardan biri olarak görüyoruz.

Temelini 4 yıl önce attığımız yeni Türkevi binamız Osmanlı ve Selçuklu'dan esintiler taşıyan lale şeklini barındırıyor. Bu muhteşem eserin ülkemize hayırlı olmasını dilerim.

"PARİS İKLİM ANLAŞMASINI ÖNÜMÜZDEKİ AY ONAYLAYACAĞIZ"

İklim değişikliği konusunda tarihi bir adım atıyoruz. Önümüzdeki ay Paris İklim Anlaşmasını onaylama kararı aldık.

Avrupa Birliği başta olmak üzere artık daha güçlü bir şekilde çıkacağız.

"UZAKTAN EĞİTİM, YÜZ YÜZE EĞİTİMİN YERİNİ ALAMADI"

Eğitim, hükümetlerimiz döneminde en büyük yatırım yaptığım alandır. Salgın sürecinden uzaktan yürütülen eğitim öğretim faaliyetlerinin yüz yüze eğitiminin yerini alamadığını gördük. Onun için bu sene yüz yüze eğitim için kararlı bir tutum ortaya koyduk. 6 Eylül'de başlayan eğitim faaliyetleri alınan tedbirlerle başarı ile yürütülüyor. 1,5 yıllık aranın ardından elbette ufak tefek aksaklıklar olmuştur. Ama bunlarda ilgili kurumlarımız tarafından süratle giderilmiştir. 722 milyonluk ödeneği yerlerine ulaştırdık. Öğretmenlerimizin aşılama oranları artarken velilerimizi ve aşı sırası gelen öğrencileri de aşı olmaya davet ediyoruz.

YURT POLEMİĞİ

Türkiye, dünyanın en fazla sayıda kamu yüksek öğrenim öğrenci yurduna ve yatağına sahip ülkesidir. Banklarda yatanların çoğunun öğrencilikle alakası yok.

Pek çok üniversitemiz eğitim öğretim faaliyetlerini başlattı. Önümüzdeki haftada Külliye'de ortak akademik yıl açılışı gerçekleştireceğiz. Öğrencilerimizi barınmaları açısından da 2 yılın ardından bir açık ortaya çıktı. Bunu altını çizerek vurgulamak istiyorum; bankların üzerinde yatanların öğrencilikle alakası yok. Bunlar kendilerine göre sözde öğrenci. Bunlar aynen Gezi Parkı olayının benzerini sergiliyor.

"YURTTA BİRİNCİYİZ"

Biz yurtlardaki 182 bin olan yatak kapasitesini 719 bine çıkardık. Almanya'da 290 bin, Hollanda'da 113 bin, İspanya'da 91 bin seviyesinde. Ülkemiz 1 milyonu aşkın yurt kapasitesiyle açık ara birincidir. Yurt binalarımız öğrencilerimizin hizmetindedir. Bu yıl yurt başvuruları 623 bine yükselmiştir. Başvuruların yaklaşık 430 bini yurtlarına yerleştirilmiştir. Ailelerin yanlarında kalmakta olan burs ve kredi olarak 1,5 milyon öğrencimize veriyoruz. Bay Kemal bunlardan haberin var mı? Ev veya pansiyon türü yerlerde kalmayı tercih eden öğrenciler bulunmakta. Zaten kaydı olanlarla birlikte yurt kapasitelerin tamamına yakını öğrencilerin hizmetine sunulmuştur. Yurt kapasitelerini artırmaya yönelik çalışmaları da sürdürüyoruz.

Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yargıdaki yenilikleri açıkladı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hakim ve Savcı Kura Töreni'nde yargıdaki yeni yenilikleri açıkladı. Erdoğan, yakında 81 ilde sulh komisyonlarının devreye alınacağını, böylece yargının üstündeki yükün azalacağını duyurdu.