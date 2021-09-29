Türkiye Gazetesi

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında uzaktan görüntülü olarak toplandı. Kurulun gündem maddesi aşılama stratejisi, vakaların durumu ve yüz yüze eğitim oldu.

“YÜZ YÜZE EĞİTİM MUTLAKA SÜRECEK”

Bakan Koca, toplantının ardından yazılı açıklamada bulundu. Koca “Bilim Kurulumuz bugün okullarda yüz yüze eğitim, salgının seyri ve tedbirlerin uygulanması gündemi ile bir araya geldi. Vaka sayıları içinde okula giden öğrencilerimizin bulunduğu yaş grubunun dağılımı ele alındı. 5-17 yaş arasında bulunan çocuklarımız aktif vakaların yaklaşık dörtte birini oluşturuyor. Bu grubun önemli ölçüde aşı programında olmadığını dikkate aldığımızda çocuklarımızda görülen vakaların beklenen bir durum olduğunu ifade etmek isterim. Buna karşın, bu yaş grubundaki çocuklarımızın hastaneye yatışında ya da yoğun bakıma girişinde belirgin bir artış olmamıştır. Mevcut tabloda okula giden çocuklarımız virüs ile karşılaşsa da hastanede tedavi görmesi gereken bir durum ortaya çıkmamaktadır. Her kademede okulların açık kalması için her türlü tedbiri alacağımızı ve okulların mutlak yüz yüze eğitime açık kalacağını tekrar ifade etmek isterim" ifadelerini kullandı.

"HES DIŞINDA BAŞKA BİR UYGULAMA YOK"

Koca, HES kodu yerine aşı kartı getirileceği iddialarıyla ilgili de konuştu. Aktif vakaların yaş ortalamasının düşmesi sonucu hastanede tedavi gören sayısının da azaldığını belirten Sağlık Bakanı Koca "Hedefimiz hiçbir hasta kalmayıncaya kadar tedbirlere uymak, aşı ile bağışıklık sağlanıncaya kadar aşı programımızı kararlılıkla sürdürmektir. Birtakım mecralarda yeni dönemde aşı kartı isteneceği iddia edilmiştir. Bakanlığımızın yurt içinde HES kodu uygulaması dışında bir uygulaması yoktur" dedi.

"VAKALAR DÜŞERSE MASKESİZ GÜNLER BAŞLAYACAK"

Salgının seyrinde günlük vaka sayılarında durağan bir hal oluştuğuna dikkat çeken Koca, şöyle devam etti: Ancak bu durağanlık düşük vaka sayılarında değil, günlük 20 binin üzerindedir. Bu sayıyı hızla aşağıya düşürecek iki unsur var. Bunlar hızla yüksek oranda aşılı hale gelmek ve tedbirlere uymaktır. Son günlerde tedbirlerdeki gevşeklik vaka sayılarına doğrudan yansımaktadır. Bu gidiş aşı ile toplum bağışıklığı sağlama hedefimize ulaşmak için süreyi uzatmaktadır. Mevcut tedbirlerden ve maskeden en kısa sürede kurtulmanın yolu şimdi tedbirlere uymak ve maskesiz kalabalıklardan uzak durmaktır. Salgının ilk günlerinden bu yana uzunca bir süredir tedbirlere uyumu dile getirdiğimin farkındayım. Ancak önceleri tek korunma yolumuz tedbirlerdi. Bugün ise tedbirlerle birlikte aşı olmaktır. Sabreder ve vaka sayılarını hedeflenen şekilde düşürebilirsek maskesiz günlerimiz başlayacak. Eski günlerimize daha erken dönmek istiyorsak bugün tedbirlere daha sıkı uymalıyız.

Hollanda'da sosyal mesafenin yerini 'korona kartı' aldı Batı Avrupa ülkesi Hollanda'da koronavirüs salgını ile birlikte devreye giren 1,5 metre sosyal mesafe kuralı ve birçok kısıtlama bugün itibarıyla sona erdi. Aşı olanların, testi negatif çıkanların ve hastalığı atlatanların belli olacağı korona kartı sistemi bu tedbirlerin yerini alacak.

İtalya'da aşı kartı zorunlu oldu: Aşı olmayanın maaşı kesilecek İtalya’da zorunlu yeşil uygulaması resmi olarak yürürlüğe girerken, koronavirüsten kendisini korumayan çalışanlar sosyal hayattan izole kalacak. İtalya bu kararı ile Avrupa'da zorunlu aşı kartı uygulamasını başlatan ilk ülke oldu.