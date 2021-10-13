Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin 13 Ekim 2021 yeni koronavirüs tablosu açıklandı. 24 saatlik verilere göre 31 bin 248 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 236 oldu. Bir günde toplam 361 bin 164 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 30 bin 331 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşısını olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 75,36 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 88,09 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 113 milyon 183 bin 300’e yükseldi.

AŞILAMA AÇIKLAMASI

13 Ekim 2021 günü açıklanan verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 80,6 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Muğla’yı, Kırklareli, Ordu, Çanakkale, Amasya, Eskişehir, Osmaniye, Edirne, Balıkesir ve Burdur takip etti.

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 49,8 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa’yı, Diyarbakır, Batman, Muş, Mardin, Siirt, Bitlis, Bingöl, Ağrı ve Bayburt takip etti.

"TEDBİRLERİN SONUÇ VERDİĞİNE TANIĞIZ"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “31 bin 248 kişinin Covid-19 testi pozitif. Bu sayı büyük olasılıkla önümüzdeki günlerde vefat sayılarına yansıyacak. Bazı kişiler hastalığı ağır geçirecek, yoğun bakıma ihtiyaç duyacak. Tam doz aşının bunları büyük oranda önlediğini biliyoruz. Tedbirlerin sonuç verdiğine tanığız” dedi.

Sağlık Bakanlığı, 12 Ekim koronavirüs tablosunu açıkladı Sağlık Bakanlığı, 12 Ekim 2021 Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 357 bin 636 Kovid-19 testi yapıldı, 33 bin 860 kişinin testi pozitif çıktı, 237 kişi yaşamını yitirdi.

11 Ekim koronavirüs vaka sayısı açıklandı Sağlık Bakanlığı, 11 Ekim 2021 koronavirüs günlük tablosunu paylaştı. Tabloya göre, son 24 saatte 355 bin 15 Kovid-19 testi yapıldı, 30 bin 563 kişinin testi pozitif çıktı, 188 kişi yaşamını yitirdi. Bakan Koca yaptığı açıklamada can kayıplarıyla ilgili olarak hassasiyet vurgusu yaparak, "Covid-19 sebebiyle bugün kaç can kaybımız olduğu, bu saatlerde cevabı beklenen soruydu. Tanımıyor olsak bile, insanlarımızın acısına kayıtsız kalmayışımız, vefat sayılarından duyduğumuz üzüntü bizi çoğu toplumdan ayırıyor. Bu hassasiyet büyük bir güçtür. Birbirimizi koruyalım" ifadelerini kullandı.