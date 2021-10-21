Türkiye Gazetesi

Silahlı FETÖ/PDY terör örgütüne üye olma suçundan kesinleşmiş 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası bulunan ve Manisa İlamat ve İnfaz Bürosu tarafından arama kaydı olan, emekli öğretmen M.Ü.’nün (57), Salihli’de bir evde olduğu bilgisine ulaşan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda yakalanan M.Ü. jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, Salihli T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

Osmaniye'de FETÖ/PDY hükümlüsü 7 kişi yakalandı Osmaniye'nin Kadirli ilçesindeki operasyonda, haklarında (FETÖ/PDY) üye olmak suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 kişi yakalandı.

Aranan 5 FETÖ üyesi yakalandı Kahramanmaraş'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 firari hükümlü ile aynı suç kapsamında aranan bir şüpheli yakalandı.