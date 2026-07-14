İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi 15 Temmuz’un 10. yılına özel 81 ilde 100 büyük etkinlik düzenleneceğini açıkladı. Karada, havada ve denizde gerçekleşecek anma programlarında, bombaların hedefi olan kritik noktalarda tam saldırı saatlerinde nöbet tutulacak.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün 10’uncu yıl dönümü dolayısıyla anma programlarının detaylarını paylaştı. Bakan Çiftçi, 81 ilde eş zamanlı olarak toplam 100 farklı etkinliğin düzenleneceğini duyurdu.

Paylaşımında 15 Temmuz gecesi sergilenen tarihi direnişe dikkat çeken Bakan Çiftçi, "Bu milletin imanını, cesaretini ve Cenab-ı Allah’ın yardımını hesaba katmadılar. Milletimiz korkmadı, boyun eğmedi" ifadelerini kullandı.

81 ilde 100 etkinlik! Bakan Çiftçi: Bombaların düştüğü yerde ve saatte...

BOMBALARIN DÜŞTÜĞÜ YERDE, BOMBALARIN DÜŞTÜĞÜ SAATTE...

Bakan Çiftçi, anma programının ilk olarak Karşıyaka Şehitliği’nde aziz şehitleri rahmetle anarak, şehit aileleri ve gazilerle bir araya gelinerek başlayacağını belirtti.

Gecenin ilerleyen saatlerinde ise ihanetin en ağır yaşandığı ve bombaların hedefi olan noktalarda, tam o anlarda anma nöbeti tutulacak.

Çiftçi'nin paylaşımı şöyle:

15 Temmuz’un 10’uncu Yılında, 81 İlde 100 Etkinlik

15 Temmuz milletimizin; bağımsızlığına, demokrasisine ve istiklaline canı pahasına sahip çıktığı tarihî bir direnişti.

81 ilde 100 etkinlik! Bakan Çiftçi: Bombaların düştüğü yerde ve saatte...

Kalpleri mühürlenmiş hainler; Gazi Meclisimizi, Ankara Emniyet Müdürlüğümüzü, Havacılık Daire Başkanlığımızı ve Özel Harekât Başkanlığımızı bombaladı. Fakat bu milletin imanını, cesaretini ve Cenab-ı Allah’ın yardımını hesaba katmadı.

Milletimiz korkmadı. Boyun eğmedi. Vatanına, bayrağına ve iradesine canı pahasına sahip çıktı.

Bu büyük direnişin 10’uncu yılında, İçişleri Bakanlığımızın koordinasyonunda 81 ilimizde 100 etkinlik düzenleyeceğiz.

Valiliklerimiz; Jandarma Genel Komutanlığımız, Emniyet Genel Müdürlüğümüz, Sahil Güvenlik Komutanlığımız, Göç İdaresi Başkanlığımız ve AFAD Başkanlığımız karada, havada ve denizde düzenleyeceği programlarla milletimizin 15 Temmuz’da ortaya koyduğu sarsılmaz iradeyi bir kez daha güçlü biçimde ortaya koyacak.

Güne Karşıyaka Şehitliğimizde başlayacağız. Aziz şehitlerimizi rahmetle anacak; şehit ailelerimiz ve gazilerimizle beraber olacağız.

81 ilde 100 etkinlik! Bakan Çiftçi: Bombaların düştüğü yerde ve saatte...

Gecenin ilerleyen saatlerinde ise 15 Temmuz’un en acı anlarının yaşandığı noktalarda olacağız…

22.15’te Ankara Emniyet Müdürlüğümüzde,

23.08’de Havacılık Daire Başkanlığımızda,

23.58’de Özel Harekât Başkanlığımızda…

81 ilde 100 etkinlik! Bakan Çiftçi: Bombaların düştüğü yerde ve saatte...

Bombaların düştüğü yerde… Bombaların düştüğü saatte…

Acıyı tazelemek için değil; o büyük fedakârlığı hafızamızda ve yüreğimizde yaşatmak için orada olacağız.

Rabbim aziz şehitlerimize rahmet eylesin. Kahraman gazilerimize sağlık, afiyet ve hayırlı ömürler nasip etsin.

81 ilde, 100 etkinlikle aynı ruhu yaşatacağız. Unutmayacağız. Unutturmayacağız.

İrade Bizim Zafer Bizim

81 ilde 100 etkinlik! Bakan Çiftçi: Bombaların düştüğü yerde ve saatte...





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