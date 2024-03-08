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Külliye'ye vinçle götürüldü, tam 3 ton ağırlığında! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a özel hediye

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Külliye&#039;ye vinçle götürüldü, tam 3 ton ağırlığında! Cumhurbaşkanı Erdoğan&#039;a özel hediye

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Cumhuriyetin 100. yılına özel 81 ilden alınan toprakla, Türkiye haritası hazırlandı. 3 ton ağırlığındaki eser, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye edildi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılına özel bir proje gerçekleştirildi.

ERDOĞAN'A HEDİYE EDİLDİ

81 ilden toplanan toprakla, masa üstü bir Türkiye haritası hazırlandı. Yaklaşık 3 ton ağırlığında olan çalışmaya, "Cumhuriyet'e Yolculuk, Asırlık Portre" adı verildi. Büyük bir özveri ile hazırlanan eser, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediye edildi.

81 ilden alınan toprakla yapıldı, tam 3 ton ağırlığında! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye edildi - 1. Resim

VİNÇLE GÖTÜRÜLDÜ

TRT Haber'in edindiği bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, çalışmanın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin protokol girişine yerleştirilmesi talimatı verdi. Proje yetkilileri, çalışmayı Külliye'ye vinçle götürdüklerini anlattı.

81 ilden alınan toprakla yapıldı, tam 3 ton ağırlığında! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye edildi - 2. Resim

81 ilden alınan toprakla yapıldı, tam 3 ton ağırlığında! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye edildi - 3. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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