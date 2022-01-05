Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu artan korona vakaları sonrası bir araya geldi. Toplantının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, Omicron varyantı sonrası vaka sayısının hızla arttığını ancak hastanelerde benzer bir yoğunluk ise yaşanmadığını söyledi. Koca, yeni mutantın en çok görüldüğü İstanbul’da hastane yükünde belirgin bir artış olmadığını aktardı. Omicron’un diğer varyantlara nazaran daha az hasta ettiğine dair bir veri bulunmadığını ancak şu an ortaya çıkan tabloya bakıldığında da endişeye gerek olmadığını dile getirdi.

5. GÜN TEST ŞARTI

Sağlık Bakanı Koca, karantina süresine ilişkin de yeni bir karar alındığını bildirdi. Koca “Pozitif vakaların karantina süresi 7 güne indirildi. 7. günden sonra hafif veya hiç semptom göstermeyenlerin karantina süreleri sona erer. Pozitif vakalar 5. gün test yaptırmaları ve sonuçlarının negatif çıkması halinde karantina biter” dedi.

HATIRLATMA DOZU OLANA KARANTİNA YOK

Koca, temaslı kişilere dair de “Temaslı kişiler 3 ay içinde hatırlatma dozu aşısını olmuş ya da hastalığı geçirmiş ise karantinaya alınmaz. Semptom takibi yaparak maske kullanımı ile günlük hayatına devam edebilir. Aşısız veya hatırlatma dozu aşısı üzerinden 3 ay geçmiş kişiler 7 gün karantinaya alınır. Semptom takibi yapılır. 5. gün test yaptırıp negatif olan kişiler karantinayı erken sona erdirebilir” diye konuştu.

“KAPALI ALANLARDA UZUN SÜRE DURMAYIN”

Koca, ayrıca vatandaşlara “Yeni durumda kişisel tedbirlerin önemi artmıştır. Kişisel koruyucu ekipman kullanımı, kapalı ve havalandırması kısıtlı ortamlarda uzun süre geçirilmemesi, sosyal mesafeye dikkat edilmesi gerekmektedir” ikazında bulundu.

Bakan Koca, salgının yönetimi açısından hatırlatma dozu aşılarının öneminin daha da arttığını vurgulayarak “Mevcut aşı programımıza uygun olarak vatandaşlarımızın hatırlatma dozu aşılarını olması son derece önemli. Aşı olmuş kişilerin virüse karşı koruma altında olduğu, hastalığa yakalansa bile hastalığı hafif geçirdiği unutulmamalı” ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Koca, vakaların kolay bulaştığı kapalı ve kalabalık ortamları şöyle sıraladı:

A) Kalabalık toplantılar

B) Ev içi kalabalık ve uzun süreli buluşmalar

C) Havalandırması sınırlı eğlence mekanları

D) Restoran ve kafeteryalarda geçirilen maskesiz uzun sürelerdir.

Fahrettin Koca, “Bu ortamlarda maske kullanımından taviz verilmemeli ve mümkün olan en büyük sosyal mesafeye uyulmalıdır” değerlendirmesinde bulundu.

“YÜZ YÜZE EĞİTİM SÜRECEK”

Sağlık Bakanı Koca, okulların kapanıp kapanmayacağına ilişkin de şunları söyledi: Eğitim kurumlarımızda alınması gereken tedbirleri içeren çalışma rehberine tam riayet edilerek hareket edilmelidir. Okullarımızda maske kullanımı, hijyen kurallarına uyum ve ortam havalandırma kurallarına tam uyum gerekmektedir. Okullarımızda yüz yüze eğitim devam edecektir. Ülkemizdeki tüm müesseseler kapanmadan okullarımız kapanmayacaktır. Tedbirlere uyarak eğitime devam edilecektir.